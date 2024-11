Nem figyeltek eléggé az izraeli szurkolók biztonságára

Az ilyen veszélyforrásokat az adott országnak, a meccset szervező félnek kellő előrelátással kéne figyelembe vennie – jelentette ki a hirado.hu-nak Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő azt követően, hogy a holland Ajax és az izraeli Maccabi Tel-Aviv futballcsapat között az Európa-ligában játszott amszterdami meccset követően csütörtök este zavargások törtek ki.

Nyilvánvalónak látja Kis-Benedek József, hogy a meccs szervezői nem voltak felkészülve a nyilvánvalónak tűnő kockázatokra – derült ki a szakértő lapunknak adott nyilatkozatából. Kis-Benedek, akit a probléma általánosabb hátterét, az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában egyaránt gyakoribbá váló antiszemita agressziókról is kérdeztünk, kijelentette: ezek a feszültségek elsősorban azon háborúknak köszönhetők, amelyek következtében kialakultak az Izrael-ellenes érzelmek, s ezeket felerősítik az arab országokból érkezett bevándorlók.

Ezt a veszélyforrást elemzők már jelezték a gázai háború kitörésekor is. Ráadásul ez a háború teljesen elfajult, most már vagy 44 ezer halottja van – nyilván ez különböző érzelmeket indukál – fűzte hozzá.

Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, biztonságpolitikai szakértő (Forrás: YouTube)

Az érem másik oldala az amszterdami meccs szervezése: nagyobb figyelmet kellett volna fordítani a biztonságra. Csakhogy a veszélyre figyelmeztető előrejelzéseket vagy nem vették figyelembe, vagy nem voltak ilyen jelzések – fogalmazott a szakértő, aki nyilvánvalónak látja, hogy felkészületlenek voltak a meccs szervezői.

„Az izraeli szurkolók biztonságára oda kellett volna figyelni, másrészt pedig azokra is, akik a feszültségeket generálni szokták”

– szögezte le Kis-Benedek József.

A szakértő szerint számolni kell ezzel a jövőben is, különösen a bevándorlás által érintett nyugat-európai országokban, tehát Franciaországban, Németországban és a Benelux-államokban, ahol meglehetősen sok muzulmán él, köztük olyanok is, akik az elmúlt években kerültek oda és nyilván kapcsolatban állnak az otthoniakkal. Ha lehetőségük van rá, szerveznek valami olyan akciót, aminek az a vége, amit most láttunk Amszterdamban – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A Dutch Moroccan guy wearing a djellaba pulled up against the whole Maccabi Tel Aviv mob today in Amsterdam. pic.twitter.com/ttZ6P2rdoy — Leyla Hamed (@leylahamed) November 7, 2024

„Ezt a szervezkedést észre kellett volna venniük a holland titkosszolgálatoknak”

– vélte a focimeccset követően kirobbant antiszemita zavargásokról – „ahogy például osztrák szomszédaink léptek egy hasonló esetben, amikor leállították a koncertet” – utalt a szakértő arra az augusztusi esetre, amikor lemondták Taylor Swift bécsi koncertjét az iszlamista terrortámadás veszélye miatt.

Hozzáfűzte: a titkosszolgálatoknak egyfajta szűrő munkát is el kell végezniük, odafigyelve azokra, akik várhatóan valamilyen eseményt fognak szervezni.

„Izraelnek is meg kéne gondolni, hogy feltétlen Nyugat-Európában kell-e szervezni ezeket a meccseket” – folytatta Kis-Benedek József, hozzátéve: olyan helyszín, mint például Magyarország is számításba jöhetett volna, amely bizonyítottan kockázatmentes a szélsőséges akciók tekintetében.

Mint arról az MTI is beszámolt, elfogadhatatlannak nevezte pénteken a holland miniszterelnök az Amszterdamban előző este, egy focimeccset követően kirobbant antiszemita zavargásokat. Dick Schoof az X-en közzétett üzenetében elmondta, az ügyben már kapcsolatba lépett izraeli kollégájával, Benjámin Netanjahuval is, akit biztosított arról, hogy

az elkövetőket meg fogják találni, és eljárást fognak ellenük indítani.

Izrael-ellenes tüntetők palesztin zászlóval Amszterdamban a labdarúgó-Európa-ligában játszott Ajax Amsterdam–Maccabi Tel-Aviv mérkőzés előtt, 2024. november 7-én (Fotó: MTI/EPA/ANP/Jeroen Jumelet)

A Hamász október 7-i Izrael ellen elkövetett támadásának évfordulóján a zsidó közösségek elleni, antiszemita támadások jelentős növekedéséről számolt be az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL) németországi és olaszországi zsidó közösségekkel egyetemben.

A Rágalmazásellenes Liga jelentésében kiemelte: a 2023. október 7-étől 2024. szeptember 25-éig tartó időszakban az

Egyesült Államokban rögzített, tízezret is maghaladó antiszemita esetek száma több mint a háromszorosa a korábbi évben regisztrált 3325 cselekménynek.

A németországi Zsidók Központi Tanácsa az október 7-i támadás évfordulója alkalmából kiadott jelentésben rámutatott:

idén a németországi zsidó gyülekezetek legalább 42 százaléka ellen követtek el antiszemita cselekményt.

A növekvő antiszemitizmus miatt aggódnak az olaszországi zsidó közösségek is – derült ki az évfordulón.

