Izraeli szurkolókat támadtak meg Amszterdamban, Izrael két katonai repülőgépet küld kimentésükre

A Maccabi Tel-Aviv szurkolóira támadtak rá az Ajax Amsterdam ellen az Európa-ligában vívott mérkőzést követően. A helyi hatóságok jelentése szerint tíz izraeli megsebesült, s az izraeli konzulátus még keresi az áldozatokat a kórházakban és azokon a helyeken, ahol elrejtőzhettek. Két szurkoló eltűnését is bejelentették.

Jewish Fans of Maccabi Tel Aviv F.C. were leaving a Soccer Match tonight in Amsterdam, when they were Attacked and Beaten by Crowds of Arabs that were waiting outside the Stadium. At least 12 Injuries are being reported, including several deemed to be Serious; with Jews said to… pic.twitter.com/ORD0EBxgEc

