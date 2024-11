Várhelyi Olivér: Támogatásom esetén az állampolgárok egészségének javításához kívánok hozzájárulni

Biztosi megbízatásom támogatása esetén az állampolgárok egészségének javításához kívánok hozzájárulni az Európai Egészségügyi Unió további építése által, ugyanis az olyan határokon átnyúló válságok, amilyen a koronavírus-járvány volt, közös megoldásokat igényelnek – jelentette ki szerdán Brüsszelben Várhelyi Olivér, aki jóváhagyás esetén az egészségügyért és állatjólétért felelős biztosi tárcát vezetheti majd.

Várhelyi Olivér, aki magyar uniós biztosként az elmúlt öt évben a bővítésért és szomszédságpolitikáért volt felelős, az Európai Parlament illetékes szakbizottságai előtt tartott szerdai meghallgatásán magyar orvosi Nobel-díjasokra utalva közölte, az egészségpolitika végigkísérte szakmai életútját.

„Az erős, versenyképes és egészséges Európa érdekében itt az ideje, hogy a jövő Európáját építsük, itt az ideje, hogy az Európai Unió az innováció központja legyen az egészségügy területén is” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, a betegségmegelőzést prioritássá kell tenni átfogó megközelítések és befektetések által. Az egészségügyre, különösen a megelőzésre fordított pénz ugyanis nem költség, hanem befektetés – húzta alá. Ami a megelőzést illeti, a biztosjelölt közölte: hangsúlyt kíván fektetni az Európában leggyakoribb halálokokra, köztük a rákmegelőzésre, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedésekre.

Kijelentette, azt szeretné, ha a klinikai kutatás Európában maradna és tovább erősödne, valamint azt, hogy javuljon az orvostechnikai eszközök hozzáférése, ugyanis – mint kiemelte – az EU autonómiája így nagyobb marad, egészségügyi ipara pedig globálisan versenyképesebbé válhat.

„Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a szükséges kezelések és gyógyszerek akkor és ott fognak az állampolgárok rendelkezésére állni, amikor és ahol azokra szükség van” – fogalmazott Várhelyi Olivér, majd hozzátette: ehhez arra van szükség, hogy a gyógyszeripari és a biotechnológiai vállalatok versenyképesek maradjanak.

Kiemelte: biztosítani kívánja azt is, hogy az uniós élelmiszerbiztonsági és állatvédelmi normák továbbra is a legszigorúbbak legyenek a világon, mert – mint hangsúlyozta – ez segíti a gazdák versenyképességének megőrzését is. Az egységes Európa alapját egy erős és versenyképes európai ipar jelenti, amely úgy az egészségügyi rendszerek, mint a betegek javát szolgálja – jelentette ki.

A magyar uniós biztosjelölt aláhúzta: Európának a biotechnológia központjának kell lennie olyan módon, hogy a technológiát és az innovációt is segítse, összekapcsolva az egészségügyi adattérből származó adatokkal és megtámogatva a mesterséges intelligencia erejével. Fontosnak nevezte, hogy a vonatkozó szabályozási keretek és a bürokratikus eljárások ne fojtsák meg az innovációt és ne kockáztassák a szükséges eszközök elérhetőségét. Kiemelte, fel kell számolni az ellátási láncok okozta függőségeket és a piaci hiányosságokat, egy esetleges gyógyszerhiány ugyanis – különösen a létfontosságú gyógyszerek terén – az európaiak életét veszélyeztetheti.

„Biztosi pozícióm megerősítése esetén külön figyelmet fordítok az állatjóléti kérdésekre olyan megoldások megtalálásával, amelyek megfelelnek az emberek elvárásainak, és gazdaságilag, pénzügyileg is életképesek a gazdák számára is, valamint nem akadályozzák a versenyképességet” – tette hozzá beszédében Várhelyi Olivér magyar uniós biztosjelölt.