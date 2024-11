Reagáltak a magyar ellenzéki pártok Donald Trump győzelmére

Ellenzéki pártok is reagáltak szerdán az amerikai elnökválasztás előzetes eredményére, Donald Trump győzelmére.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X közösségi oldalon gratulált Donald Trumpnak az amerikai elnökválasztáson elért győzelméhez. Toroczkai László angol nyelvű bejegyzésében David Pressman amerikai nagykövetet megjelölve azt írta: „pakold a táskád, viszlát!”.

Gratulált Donald Trumpnak a Jobbik is. Facebook-oldalukon azt írták, bíznak abban, hogy az amerikai elnök beiktatását követően – Donald Trump ígéretéhez híven – mielőbb lezárul az orosz-ukrán háború, illetve megoldódik a közel-keleti konfliktus is. Brenner Koloman, a párt elnökhelyettese közleményükben azt vetítette előre: Donald Trump újbóli megválasztásával az Egyesült Államok Kína-politikája még szigorúbb gazdasági és politikai lépésekhez vezethet, amelyek hatása egész Európában érződik majd.

„Trump győzelme ugyan újra némi gesztusokat hozhat az amerikai–magyar kapcsolatokban, ám ezek várhatóan csak a felszínt érintik, míg a mélypontot elérő diplomáciai viszony és a fideszes külpolitikai egyensúlyvesztés továbbra is megnehezíti Magyarország számára az önálló, a saját érdekeinket szem előtt tartó külpolitikát” – tette hozzá a Jobbik politikusa.

A Momentum Mozgalom a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Trump veszélyt jelent a demokráciára, gazdaságpolitikája veszélyt jelent Magyarországra. Orbánnak a gyermeki rajongása helyett inkább ezzel kellene foglalkoznia.” Tompos Márton, a Momentum elnöke azt írta, „Trump gazdasági és politikai tervei ellentétesek Magyarország érdekeivel”. Úgy látja, Donald Trump „meglebegtetett tervei ismét megboríthatják a világkereskedelmet és az ellentétek elsimítása helyett azok élezése várható”. Ukrajna helyzetének a megoldása ezután elsősorban Európára fog hárulni, és az EU-nak határozott lépéseket kell tennie a következő hónapokban – emelte ki.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közleményében azt írta: „Amerika döntött. Gratulálunk Donald Trump elnök úrnak, valamint a Szenátus és a Képviselőház megválasztott tagjainak!”. Hozzátette, az Egyesült Államok Magyarország egyik legfontosabb szövetségese és gazdasági partnere. „A Tisza Párt készen áll a közös munkára az új amerikai adminisztrációval az országaink között fennálló kapcsolat további fejlesztésére” – hangsúlyozta.

Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke Facebook-bejegyzésében azt írta, Donald Trump újraválasztása két okból is mély aggodalommal tölti el; az egyik Trump hozzáállása a klímaváltozás elleni küzdelemhez, a másik pedig Európa és Ukrajna biztonsága.

Azt írta: Trump korábbi elnöksége alatt világosan látszott, hogy mennyire elutasítja a tudományos alapú klímapolitikát. Az újraválasztása azt jelentheti, hogy Amerika ismét hátat fordít a klímaváltozás elleni globális összefogásnak, amelyre pedig égető szükség lenne. Ez a tétlenség mindannyiunk számára komoly következményekkel jár: a szélsőséges időjárási jelenségek, a természeti katasztrófák, az ökológiai válság mind határainkon is átlépő kihívás, amivel szembe kell néznünk. Egy zöld jövő építését most még inkább magunknak kell kézbe vennünk – tette hozzá.

Bejegyzésében azt is írta, Trump elnök eddigi kijelentései Ukrajnáról és a NATO-ról arra utalnak, hogy Amerika kevésbé lesz elkötelezett Európa mellett. Ha valóban így történik, Európa kénytelen lesz egyre nagyobb forrásokat fordítani a fegyverkezésre, hogy biztosítsa a saját védelmét. Ez nemcsak a zöld átállást lassíthatja, hanem komolyan veszélyeztetheti a kontinens békéjét is. A fegyverkezés költségei elvonják a forrásokat a fenntarthatóság és a versenyképesség fejlesztésétől, alááshatják a szociális rendszereinket, és egy újabb háborús spirál veszélyét is magukban hordozzák – vélte a politikus, aki hozzátette: hisz abban, hogy egy jobb, békésebb és fenntarthatóbb világot kell építenünk. „Ennek most, Trump újraválasztása után még nagyobb tétje van. Nem maradhatunk tétlenek!” – írta.

