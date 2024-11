László András: Donald Trump győzelmével Brüsszelnek újra kell gondolnia a háborúpárti stratégiát

Donald Trump győzelmével Brüsszelnek újra kell gondolnia a háborúpárti stratégiát – jelentette ki szerdán a belga fővárosban László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője.

A fideszes politikus elmondta, Brüsszelt „hidegzuhanyként érte Trump győzelme”, kiemelve, hogy a választások előtt „minden ellene volt”, példaként említve, hogy az újonnan megválasztott amerikai elnök ellen a többi között bírósági per is zajlott, valamint merényletet is megkíséreltek ellene.

Mint mondta, az Európai Unió „arra számított, hogy Ukrajna támogatása hosszú lesz és ehhez amerikai segítséget kapnak majd, ám amennyiben Trump tartja magát ígéretéhez és megpróbál gyorsan véget vetni az ukrajnai háborúnak, az azt jelenti, hogy Brüsszelben is újra kell gondolni a háborúpárti stratégiát”.

Kiemelte, hogy ez esetben gyakorlatilag az egészet az európai költségvetésre és hadiiparra kell ráterhelni, ez pedig „merőben új helyzetet teremt”.

A NATO-ra kitérve László András emlékeztetett arra, hogy Trump már előző elnöki ciklusa idején is sürgette a NATO-tagállamokat, hogy – amint azt a NATO előirányozza – fordítsák GDP-jük két százalékát védelmi kiadásokra, és intette a tagállamokat, hogy ne csupán azért támaszkodjanak a szövetségre, mert annak ötös cikkelye értelmében számíthatnak az Egyesült Államok védelmére egy esetleges támadás esetén.

Mint mondta, Trump már akkor elvárta a tagállamoktól, hogy vegyék ki részüket a műveletekből.

László András hangsúlyozta, hogy Magyarország már évekkel ezelőtt nagy hadiipari és védelmi befektetéseket hirdetett meg a magyar hadsereg jelenleg is zajló felzárkóztatása érdekében.

Elmondta, hogy több nagy hadiipari megrendelést adtak le, a beszerzések egy része pedig már teljesült, vagy folyamatban van.

„Magyarország tehát e téren nem áll rosszul, viszont több szövetségesnek is fel kell majd zárkóznia” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az ukrajnai háború és a szankciók miatt „Európa rosszul áll”.

Kiemelt kép: László András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)