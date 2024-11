Kozma Klementina: A szenátusi többség megkönnyíti Trump számára, hogy megvalósítsa programját

A republikánus szenátusi többség lehetővé teszi Trump számára, hogy a keresztülvigye különféle szabályozásokat, megteremtse elképzeléseihez a törvényi kereteket: mindezt jóval könnyebben tudja keresztülvinni – fejtette ki lapunknak Kozma Kelmentina.

Ha ugyanis a demokraták alkotnák a többséget a szenátusban, a testület blokkolhatja az elnök kezdeményezéseit, mint az alkotmánymódosítások, vagy például az infláció-csökkentéssel kapcsolatos kérdések. Ide tartoznak a migrációval kapcsolatos kérdések is. Ha viszont a már megnyert szenátus mellett a kongresszus is sikerült megszerezniük a repulikánusoknak, akkor gyakorlatilag egy teljes zöld utat biztosít a Donald Trump számára – tette hozzá az elemző.

Nem vevők a marihuánára

Arra a kérdésünkre válaszolva, hogy mennyiben volt jelzésértékű, hogy az abortusz és a marihuána legalizálásának ügye is éppen a választások éjjelén bukott nagyot Floridában, Kozma Kelmentina úgy fogalmazott: „Nagyon nehéz úgy kampányolni marihuána legalizálása mellett, hogy egyre több amerikai államban, hogy azt látjuk, hogy a lakosság zöme, tehát majdnem 70 százaléka valamilyen függőséggel küzd.”



Az utóbbi években például a fentanil-fogyasztók száma megnövekedett, és a fiatalkorúak körében súlyosan megnövekedtek a halálozások. Ezzel pedig egyre inkább számolnia kell a kormányzatnak. Én úgy gondolom, hogy ez is közrejátszik abban, hogy hogy kialakul a társadalomban egyfajta ellenállás az olyan témákkal kapcsolatban, mint a marihuána legalizálása – magyarázta az elemző.

Béketeremtés egy nap alatt?

Donald Trump bizonyára nem csak beszél arról, hogy szeretné megszüntetni az orosz-ukrán háborút, ám kétlem, hogy ez egyik napról a másikra sikerülne – így reagált az elemző Trump korábbi ígéretre, miszerint egyetlen nap alatt leállítaná ezt a konfliktust.

„Pokrovsk, Myrnohrad, Kurakhove, Kupyansk”

These are the towns in Ukraine that are suffering right now at the hands of Russian soldiers, but are the least talked about.

These are cities where peaceful houses are destroyed every day, and those that are still intact have long been… pic.twitter.com/faif21MiFZ

— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) November 4, 2024