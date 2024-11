Fémdarabok találhatók a Coca-Cola HBC Austria GmbH által gyártott egyes üdítőitalokban

Az osztrák hatóság az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) keresztül tájékoztatta a tagállamokat, hogy a Coca-Cola HBC Austria GmbH vállalati önellenőrzésénél fémdarabokat talált szénsavas – Coca-Cola, Fanta, Sprite – üdítőitalaiban, amelyekhez külföldön történt vásárlásaik során a magyar fogyasztók is hozzájuthattak – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.

Ezért a Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki vásárolt a Coca-Cola HBC Austria GmbH által gyártott, 0,5 literes kiszerelésű, 2025.02.04. – 2025.04.12. minőségmegőrzési idővel rendelkező, a dátum alatt „WP” felirattal ellátott üdítőitalból, azt ne fogyassza el.

Hozzátették, hogy Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero és Sprite Zero is található az érintett termékek között, amelyek forgalmazói az osztrák METRO és Kastner nagykereskedések.