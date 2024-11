CÖF-CÖKA: David Pressman szimbolikusan persona non grata

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) Magyarország szuverenitásának védelmében szimbolikusan persona non gratának minősíti David Pressmant, az Egyesült Államok budapesti nagykövetét – áll abban a nyílt levélben, amelyet a CÖF-CÖKA írt szerdán az amerikai diplomáciai képviselet vezetőjének.

A Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumának elnöke által jegyzett levelet Tordai Máté, a CÖF-CÖKA külügyi igazgatója ismertette az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége előtt megtartott sajtótájékoztatón.

Mint írták: Donald Trump republikánus elnökjelölt megválasztása a népfelség diadala a progresszív hatalmi komplexus felett, amely példátlan módon a büntetőjog eszközével akart megakadályozni egy korábbi elnököt abban, hogy részt vehessen a demokratikus versenyben.

A választáson az Egyesült Államok polgárai a woke- és a genderideológia helyett a gyermekek védelmét, az illegális migráció helyett a bevándorlás megfékezését, a háború helyett a béke reményét választották – sorolták.

A CÖF-CÖKA azt várja a választási eredménytől, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok megnyugtatóan rendeződhetnek és helyreállhat a diplomácia alapvető szerepeit magában foglaló nagyköveti funkció. „A magyar belügyekbe nyíltan beavatkozó, hazánk szuverenitását közvetlenül sértő politikai aktivizmus útját az államközi kapcsolatépítés konstruktív, David Cornstein nagykövet úr által képviselt szemlélet válthatja fel” – fogalmaztak.

„Az amerikai demokrácia fényes diadala az Ön által képviselt, a diplomáciai etika alapvető szabályait is sértő felfogást is elsöpörte (…) Önt Magyarország szuverenitásának védelmében a mai naptól szimbolikusan persona non gratának minősítjük” – ismertette a nyílt levelet Tordai Máté.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője a szervezet nevében gratulált Donald Trump megválasztott elnöknek, akivel – mint mondta – várják az együttműködést.

Felidézte, hogy az elmúlt 15 évből csupán négy éven át volt jobboldali kormányzás az Egyesült Államokban. Ebben a négyéves időszakban viszont David Cornstein személyében olyan nagykövete volt az Egyesült Államoknak Magyarországon, aki tiszteletben tartotta Magyarország szuverenitását és nem avatkozott be a belpolitikába.

David Pressman viszont nem tisztelte Magyarországot, a magyar kormányzatot és a magyar kormányfőt sem, ami birodalmi arroganciával, gyarmatosító gőggel és elfogadhatatlan politikai beavatkozás sorozattal párosult – folytatta.

Ebből nem maradt ki az igazságszolgáltatás sem és szorosan fogta a magyar baloldal kezét is – mondta a szóvivő.

Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA szervezési igazgatója úgy vélekedett: a demokrácia megmutatta Pressman úrnak, „hogy merre van az előre”. A szellemi honvédők azt mondják: elég volt a politikai aktivista tevékenységéből.

Bíznak abban, hogy az Egyesült Államok új vezetése olyan embert küld a budapesti külképviselet élére, aki nem az árkok ásásán, hanem a magyar-amerikai barátság elmélyítésén dolgozik – közölte Heizler Norbert.

A sajtótájékoztató után a CÖF-CÖKA képviselői, illetve a közben összegyűlt szimpatizánsok a nagykövetség bejáratához mentek, hogy átadják a nyílt levelet, ám senki nem vette át a dokumentumot.

Ifj. Lomnici Zoltán közölte, hogy a levelet elektronikus formában és papíron is eljuttatják David Pressman részére.

Kiemelt kép: David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)