Az ukrán hírszerzés közlése szerint először találtak el ukrán drónok orosz hajókat a Kaszpi-tengeren

Ukrán öngyilkos drónok első ízben mértek sikeres csapást szerdán az orosz haditengerészet Kaszpi-tengeri flottájának haditengerészeti bázisára – közölték az ukrán hírszerzésnél az Ukrajinszka Pravda hírportállal.

A csapásmérésről videófelvételt is közzétettek a közösségi oldalakon. A közlés szerint az ukrán államhatártól mintegy 1500 kilométerre végrehajtott támadásban legalább két objektumban keletkeztek károk az Oroszországi Föderáció Dagesztáni Köztársaságában lévő Kaszpijszk városában. További részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka az oroszországi kurszki régióban végrehajtott hadművelet eredményeit összegezve a Facebookon kijelentette, hogy ebben a térségben az orosz hadsereg több mint húszezer főt veszített. „A hadművelet három hónapja alatt kedden összesített adatok alapján az ellenség embervesztesége 20 842 főt tett ki, ebből 7905 meghalt, 12 220 megsebesült, 717 pedig fogságba esett” – fejtette ki. Közlése szerint 1101 darab orosz fegyver és haditechnikai eszköz semmisült meg, beleértve 54 harckocsit, 276 páncélozott harcjárművet, 107 löveget és aknavetőt, öt rakéta-sorozatvetőt és 659 egyéb katonai járművet.

A főparancsnok megjegyezte, hogy Oroszország 45 ezer katonát vezényelt a kurszki régióba, és igyekszik számukat növelni. Úgy ítélte meg, hogy az orosz katonák létszáma nem elégséges ezen a területen, ezért igyekeznek észak-koreai katonákat is bevonni a harcokba. Emlékeztetett arra is, hogy az oroszok további területeket akartak elfoglalni Ukrajna északi részén, a szumi régióban. Az ukrán hadsereg azonban megelőző lépést tett, és folytatja a harcokat a területén. „Körülbelül 2000 ukrán katona részesült állami kitüntetésben a kurszki hadművelet során tanúsított hősiességéért és sikeres cselekedeteiért” – összegezte Szirszkij.

A 47. ukrán gépesített dandár a Telegramon arról számolt be, hogy katonái a kurszki régióban elfogták az orosz Csendes-óceáni Flotta 155. tengerészgyalogos dandárjának egyik katonáját – egy bizonyos Jurij Pitkevicset -, aki állítása szerint szemtanúja volt foglyul ejtett ukrán katonák kivégzésének. Pitkevics börtönbüntetése alatt csatlakozott a Wagner orosz zsoldoshadsereghez, részt vett Donyeck megyében a Bahmut és Szoledar elfoglalására indított rohamműveletekben, és a Wagner-csoport néhai vezetője, Jevgenyij Prigozsin szervezte Moszkva elleni lázadásban is tavaly júniusban. Arra egyelőre nem derült fény, hogy a férfi maga is részt vett-e ukrán hadifoglyok kivégzésében. Eddig annyit közölt, hogy szeptember végén a Kurszk megyei Gluskovo falu közelében szemtanúja volt két ukrán hadifogoly kivégzésének, amelyre az alakulat parancsnoka adott utasítást. Elmondása szerint utána a halott katonák fejét levágták – írta az ukrán dandár.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a főügyészség a honlapjukon kiadott közleményben tájékoztatott arról, hogy azonosítottak egy orosz háborús bűnöst, aki részt vett legalább 15 ukrán gyerek elhurcolásában a dél-ukrajnai Mikolajiv megye egy részének orosz megszállása idején. A közlés szerint az orosz fegyveres erők 205. különálló motoros lövészdandárjának osztagparancsnokáról, Dzsabrail Juszupovról van szó, aki a hadseregben a „Gabriel” hívójelet használja. Az ügyirat szerint 2022 júliusában parancsnoksága alatt húsz fegyveres megszálló hatolt be az akkor elfoglalt novopetrivszki speciális iskolába, és tizenöt 8 és 17 éves közötti diákot – tizenegy fiút és négy lányt – raboltak el.

