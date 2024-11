Varga Mihály szerint digitális oldalról is szükség van a versenyképesség javítására

Digitális korban élünk, tehát szükség van arra, hogy a versenyképességet a digitális oldalról is javítsuk, a keddi tanácsülésen elfogadott szabályozás lehetővé teszi, hogy egy vállalkozásnak elég egy uniós tagállamban digitálisan regisztrálni, attól kezdve az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok mindenhol ugyanúgy érvényesek rá – jelentette ki Varga Mihály kedden Brüsszelben.

A pénzügyminiszter az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek keddi tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta: két év egyeztetés után sikerült kompromisszumra jutni a ViDA (VAT in the Digital Age – Áfa a digitális korban) javaslatcsomagról, amelyet el is fogadtak. A szabályozás lényege, hogy elősegíti a vállalkozások könnyebb és gyorsabb mozgását az európai piacokon.

Hozzátette, hogy az eltérő adókulcsok lehetőséget adnak a körforgásos csalásokra, de a kedden elfogadott módosítás elő fogja segíteni a csalások kiszűrését.

Fontos előrelépésnek nevezte, hogy a tanácsülésen elfogadták a Európai Unió statisztikai rendszerének módosítását, lehetővé téve az energiaadatok pontosabb nyomonkövetését, átláthatóbb felhasználását.

A miniszterek számba vették az uniós helyreállítási alapokhoz kötődő nemzeti tervek végrehajtását – mondta, megjegyezve, hogy felhívta a figyelmet arra: az alapból az Európai Bizottság Magyarországtól még mindig jelentős forrásokat tart vissza.

„Mindössze 8 százalékát kaptuk meg a nekünk járó forrásoknak, ez messze elmarad a többi tagállam forrásfelhasználásától” – jelentette ki.

Az amerikai elnökválasztással kapcsolatban Varga Mihály stratégiai nyugalomra szólított fel. „Az Európai Unió minden tagállama nagy figyelemmel követi ezt a választást, hiszen jól érzékelhetően a demokrata és a republikánus jelöltek között komoly programbéli különbségek vannak. Milyen lesz a gazdasági viszony, hogyan fog viszonyulni az új amerikai kormány az ukrán-orosz háborúhoz? Mi ebből a szempontból várjuk ennek a választásnak a kimenetelét” – fogalmazott.

Varga Mihály megjegyezte: Magyarországnak meggyőződése, hogy a protekcionista licitálás nem vezet sehova. „Ha mindig egymással szemben emeljük a védővámokat, vagy büntetőadókat vetünk ki egymás szolgáltatásaira, termékeire, az csak megdrágítja mindenki számára az együttműködést. Nem ez a megoldás, a partnerséget kell keresni” – hangoztatta.

Hangsúlyozta: Európának az a dolga, hogy a versenyképesség javítására koncentráljon, hogy az Egyesült Államokkal vagy az ázsiai régióval is versenybe tudjon szállni.

„Ha javul a versenyképesség, akkor mi is olyan pozícióba tudunk kerülni, ahol legalább a tárgyalóasztalnál komolyan vesznek bennünket. Ha a versenyképesség gyenge marad, akkor sajnos Európának teljesen mindegy, hogy ki az amerikai kormány vezetője, sok jóra nem számíthat” – emelte ki a pénzügyminiszter.

Kiemelt kép: Varga Mihály pénzügyminiszter az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) brüsszeli ülése után tartott sajtótájékoztatón 2024. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)