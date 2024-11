Vámpírnak tartott, négyszáz éve Lengyelországban eltemetett fiatal nő arcát sikerült rekonstruálni

A nő maradványait a Lengyelország északi részén fekvő Pienben egy jelöletlen temetkezési helyen tárta föl 2022-ben a Nicolaus Copernicus Egyetem régészcsoportja. A helybeliek által Zosiának elnevezett nőt több tucatnyi más nővel együtt temették oda, akikről szintén azt gondolták, hogy vámpírok.

A nő maradványaiból DNS-vizsgálat, 3D-s nyomtatás és gyurmamodellezés segítségével sikerült rekonstruálni az arcát.

How Poland’s mysterious ‘vampire’ spent her final moments: Wealthy 18-year-old dubbed ‘Zosia’ was pinned to the ground with a sickle across her throat and a padlock on her toe to ‘prevent her returning from the dead’ https://t.co/sON9FiwsYh pic.twitter.com/9ocRzajyJS

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 28, 2024