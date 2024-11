Kitört egy vulkán Indonéziában, többen meghaltak

A szóvivő elmondta, hogy a vulkán nem sokkal éjfél előtt tört ki, hét településen házakat döntött össze, és széles körű áramkimaradáshoz is vezetett.

#UPDATE A volcano in eastern Indonesia erupted overnight, killing at least 10 people as it spewed fireballs and ash on surrounding villages, officials said Monday as they raised the alert status to its highest levelhttps://t.co/aImkmCg4LA pic.twitter.com/fZvhYRNmvW

— AFP News Agency (@AFP) November 4, 2024