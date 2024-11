Az amerikai kampányhajrá legfontosabb kérdései – Jay Richards politikai filozófus elemzése

Feltűnően nem kiemelt téma a 2024-es amerikai elnökválasztási kampányban a transzgender-politika, sem a demokrata, sem a republikánus részen. Ennek vélt vagy valós szándékosságáról beszélt Jay Richards politikai filozófus, a Heritage Foundation családpolitikai intézetének igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A teljes interjút itt hallgathatja vissza:

00:00 / .

– Amikor az Egyesült Államok még csak készült erre a nagyon kemény kampányra, akkor rengeteg vita volt az úgynevezett woke-kérdésekről, a transzgenderügyek visszásságairól, az utolsó hónapokban viszont úgy tűnik, nem az elsődleges vitatéma a választási kampányban. Mi lehet az oka ennek? Lehetséges, hogy ott húzódik jelenleg is a meghatározó ügyek mélyén, de nem szalagcímként?

– Nem szerepel a szalagcímekben, elsősorban azért, mert az óriás médiahálózatok nem akarják, hogy ott szerepeljen. Ha megnézi a közvélemény-kutatásokat, akkor azokból kiderül – a demokrata szavazókat is ide értve, hogy az emberek nem támogatják a nemváltó műtéteket, vagy azt, hogy biológiai férfiak nők sportversenyein vehessenek részt, vagy használhassák a női öltözőket, mosdókat, vagy éppen női börtönökben tölthessék büntetésüket. Összességében az amerikaiak elsöprő többsége elutasítja ezeket, a demokraták többsége is. Vagyis, ha én demokrata elnökjelölt vagyok, akkor fel fogom ismerni, hogy ez a téma nem fog segíteni, ha beszélek róla. Ugyanakkor ez nem változtat azon, hogy a genderpolitika ideológusai milyen mértékben tartják ellenőrzésük alatt a Demokrata Pártot, és nem haboznak befolyásukat kifejteni. Ami szerintem most történik, tömören megfogalmazva az, hogy a médiahálózatok mindent elkövetnek, hogy Kamala Harrist segítsék, azáltal is, hogy nem tárgyalják ezeket az ideológiai kérdéseket.

Ha visszagondol az elnökjelölti és alelnökjelölti vitákra, amelyeket ezek a médiumok szerveztek, egyetlen kérdés sem vonatkozott a woke progresszív ideológiára, annak ellenére sem, hogy évek óta meghatározó témája az amerikai politikának és kulturális vitának.

Őszintén ezt tartom a legfontosabb oknak, ezzel együtt pedig úgy gondolom, hogy Trump elnöknek viszont jóval többet kellene erről az ügyről beszélnie, igaz tesz említést róla, de politikai előnyt tudna szerezni abból, ha sűrűbben emlékeztetné az embereket, akár kampányeseményeken fotókat mutatna be, hogy férfi úszók a nők versenyén győzelmet aratnak. Egyfelől politikai értékeik alátámasztására a republikánusoknak érdemes lenne ezt jobban használni, másfelől pedig mert előnyt hoz politikai értelemben, a médiára pedig nem számíthatnak, hogy bemutassa azt, ami zajlik.

– Akkor az történik, hogy az említett demokratákat támogató médiahálózatok el akarják rejteni ezt a kérdést a választásig? Merthogy, ami a jogszabályokat illeti ez az ideológia érvényesül. Augusztusban lépett hatályba a nők védelméről szóló törvény új szövege, ami a nők körébe sorolja a transzneműeket.

– Igen, ez a kilences jogszabály, ami eredetileg a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szól a szövetségi finanszírozású intézmények, programok esetében. A Biden-adminisztráció ennek keretében újradefiniálta a nemek meghatározását, és abba belevette genderidentitást, azaz a nemi önmeghatározást. A változtatás augusztusban vált véglegessé, egyelőre bírósági eljárás alatt van. Ha pedig a bíróság fenntartja, akkor azzal a hatással jár, hogy megsemmisíti a biológiai nemet, mint kategóriát a szövetségi törvényben. Ezt jelenti, és a szándék megvalósításában a kormányzat nem habozott, nem fontolta meg. Kamala Harris nem mondta azt, hogy adófizetők pénzéből talán mégsem kellene finanszírozni nemváltó műtéteket mondjuk a hadsereg tagjainak vagy másutt. Ha belegondol, az álláspontjuk ebben a kérdésben annyira szélsőséges, amennyire csak lehet, akkor is, ha a választások előtt, pillanatnyilag nem reklámozzák, remélik, hogy megnyerik a választást, és azt követően minden megy tovább, ahogy az elmúlt négy évben történt.

– Hasonló dolog történik, mint egyéb ellentmondásos, vitatott kérdésben? Hogy próbálják behúzni a féket a demokrata oldalon? Legyen az a bevándorlás, és megkísérelnek mérsékeltnek feltűnni, vagy próbálnak a gazdasággal tenni valamint, például az inflációt illetően. Olyan témákban, amelyek igazán foglalkoztatják az embereket.

– És ez politikai értelemben okos dolog. Hiszen olyan kérdésekről van szó, ami minden embert érint, mint a munkához jutás nehézsége vagy éppen infláció. Ami a transzneműséget illeti, sokakat érint és mindenütt jelen van, mégsem mindennapos közvetlen tapasztalat mindenki számára. Ami a Biden-adminisztráció teljesítményét illeti, a gazdaságot, inflációt illeti, teljes mértékben szörnyű. Kamala Harris alelnököt a közelmúltban megkérdezték arról, hogy van-e olyan eleme Joe Biden politikájának, amivel nem ért egyet, és erre azt mondta, hogy semmi ilyen nem jut az eszébe. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindent támogat abból, ami az elmúlt négy évben történt. Természetesen amit követnek az az, hogy magukat mérsékeltként pozicionálják. Úgy viselkednek, mintha kemény intézkedéseket hoztak volna a határőrizetben, miközben nagyjából tizenegymillió külföldi illegálisan és ellenőrzés nélkül érkezett az országból. Ami azért is furcsa, mert megtehették volna, mégsem így lett. De hát persze mondani valami ilyesmit kell.