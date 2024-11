Nagyon gyorsan félelmetesre duzzadt a vízszint a nappaliban – összefogtak a helyi magyar közösségek a valenciai árvízkatasztrófa után

Olyan volt, mint egy katasztrófafilm – ezt mondta a valenciai árvízről egy ott élő magyar nő a Híradónak. Az ő lakásukat is elérte az ár, és nagyon gyorsan félméteresre duzzadt a vízszint a nappalijukban. Bokáig gázoltak a sárban és iszapban, mentették, amit csak tudtak, de így is tetemes a kár. A helyi magyar közösségek összefogtak és folyamatosan tartják a kapcsolatot, hogy segítsék egymást a bajban – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Sártenger és romok, ameddig a szem ellát – ez látszik azon a felvételen, amelyet egy Valenciában élő magyar készített a kedd éjszakai ítéletidő után.

„ Olyan volt, mint egy katasztrófafilm ” – így élte meg Fiskus Olga és családja azokat az órákat, amikor mindent vitt az ár. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a szomszédjaik nagy zajjal csukják be a garázsajtókat. Akkorra már víz borította az utcákat és több lakásba is befolyt. Olgáék nappalijában később fél méteresre emelkedett a vízszint, a garázsukat pedig teljesen elöntötte. Bokáig gázoltak a sárban és iszapban. Kapcsolódó tartalom A magyar kormány életmentő támogatást nyújt a spanyolországi árvíz áldozatainak A magyar kormány a Hungary Helps – Magyarország segít programon keresztül 20 ezer eurós gyorssegélyt ajánl fel a Spanyolország Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére. „Ami lent maradt, annak annyi persze, és mi még a szerencsésebbeknek mondhatjuk magunkat, mert fel tudtuk hozni, ami értékes” – tette hozzá Fiskus Olga. A helyi magyar közösségek egyből összefogtak és folyamatosan tartják a kapcsolatot, hogy segítsék egymást. „Olyan gyorsan emelkedett a víz, hogy a hátizsákba beraktam gyorsan útlevelet, számítógépet” – mondta egy Valenciában élő nő. Több kint élő magyart is közvetlenül érintett az árvízkatasztrófa. Csiba Brigitta a Valencia tartománybeli Picanya településen él, ahol szintén hatalmas fennakadásokat okozott az áradás. Az M1 híradónak küldött videókban is jól látszik, ahogy utat tört magának a víz az ajtók résein. A fiatal lány elmondta, hogy még sosem élt át ilyet.

„Elkezdett ömleni be a víz az ajtónál a rögzítéseknél alatta-felette, mindenhol, a bejáratnál. Még kint a teraszon is, ahol nem tudunk kimászni. Épp édesanyámmal beszéltem telefonon, úgyhogy egy részét hallotta is, aztán meg nem tudott elérni. Úgyhogy ott ragadtunk és akkor a víz már combig ért” – mondta Csiba Brigitta az M1 Híradónak küldött videójában. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak az önkéntesek és a szakemberek. Rengeteg a tennivaló, a kint élő magyarok is úgy számolnak, hogy hónapokba telhet, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba. Kapcsolódó tartalom Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek kapcsán A segelyszervezet.hu oldalon várják az adományokat. Kiemelt kép: Árvíz elsodorta járművek vasúti síneken, a kelet-spanyolországi Valenciában 2024. október 31-én. (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)