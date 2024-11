Második napja tart a gyász a Vajdaságban, a napokban meglehetnek a válaszok, hogyan történhetett meg az újvidéki tragédia

Több százan gyűltek össze szombat este az újvidéki vasútállomásnál, hogy emlékezzenek a tragédia áldozataira. Pénteken délben omlott le az épület bejárata fölötti tető, amely maga alá temetett 17 embert, közülük 14-en meghaltak. Több sérült továbbra is életveszélyes állapotban van. Közben a rendőrség már kihallgatta a szerb közlekedési, építési és infrastruktúráért felelős minisztert is – számolt be róla az M1 Híradó.

Emlékezők százai gyűltek össze szombat este az újvidéki vasútállomás épülete előtt. Gyertyákat gyújtottak, virágokat, plüss játékokat helyeztek el. Az áldozatok nevét pedig egy-egy lapra írták fel. Rájuk megtörten, néma csendben emlékeztek a helyiek. „A gyermekeimmel jöttem ki, két fiam van, egy 14 éves és egy 6 éves. Beszélgettünk is otthon az egész tragédiáról, hogy mi történt, a pici nem nagyon értette, hogy hogyan történhetett, mi történt pontosan, ez ugye nekünk sem világos még. Azért jöttünk el, mert szerintem egész Újvidéknek el kellene jönnie ide megemlékezni” – mondta egy helybéli asszony. Kapcsolódó tartalom Továbbra is súlyos az újvidéki tragédia túlélőinek állapota, reagált a vádakra a műemlékvédelmi intézet Átfogó vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására és a felelősség megállapítására – az intézet szerint hazugság, hogy ők nem engedélyezték az állomás tetőszerkezetének felújítását. Az újvidéki vasútállomás bejárata feletti tetőszerkezet még pénteken omlott le. A romok több mint egy tucat embert temettek maguk alá. Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette, ezen is jól látszott, hogy néhány pillanattal korábban még sokan sétáltak a környéken. Közben egy újabb videó is előkerült a tragédiáról, ezen egy másik szögből is látszik, hogy a szerkezet minden előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra szakad le. A tragédiában tizennégyen haltak meg: köztük két kislány is, akik nagypapájukkal vártak a vonatra. „Borzasztóan érzem magam. Szorongok amiatt, ami történt. Félelem van bennem, és most már sem a vasútállomás, sem az alagutak, sem a hidak biztonságosságában nem tudok hinni” – mondta egy újvidéki nő. A tragédiában hárman súlyosan megsérültek. Többször is megoperálták őket, amputációra mindhármuk esetében szükség volt. Jelenleg is életveszélyben vannak, a vajdasági klinikai központban kezelik őket. Az áldozatok temetése már vasárnap elkezdődik. Ennek költségét Újvidék városa vállalta magára. Elsőként egy 16 éves lánytól vesznek végső búcsút a szerettei és ismerősei. A lánytól megható sorokkal búcsúzott iskolája és osztálytársai is. Kapcsolódó tartalom Egy 6 és egy 10 éves kislány is az újvidéki tragédia áldozatai között – átfogó vizsgálat indult, a vasútállomásokat is ellenőrzik Átfogó vizsgálat indult az újvidéki tragédia körülményeinek feltárására és a felelősség megállapítására. A Vajdaságban vasárnap második napja tart a gyász. A helyiek továbbra sem tudják túltenni magukat azon, ami történt, valamennyien azt követelik, hogy találják meg a felelősöket. A hatóságok már szombaton elkezdték a nyomozást. Első körben 26 embert hallgattak ki, köztük a közlekedési minisztert is. Vasárnap pedig további 5 embert fognak kikérdezni. Közölték azt is, hogy egyelőre senkit sem vettek őrizetbe, jelenleg ugyanis pusztán információgyűjtés zajlik az ügyészség részére. A műemlékvédelmi hatóság közleményt adott ki, amelyben határozottan tagadják felelősségüket a tragédiával kapcsolatban. A médiában ugyanis olyan információk jelentek meg, miszerint a hatóság javasolta az előtető karbantartását, amely magában foglalta az ablaküveg és a mozaiklapok cseréjét, de az előtető szerkezetének újjáépítését nem. A műemlékvédelmi hatóság most úgy fogalmazott: nem ők akadályozták meg az újvidéki vasútállomás védettséget élvező előtetőjének felújítását. Az ő hatáskörük nem terjed ki a szerkezeti biztonság megítélésére, az a statikusok és mérnökök feladata. A tragédia miatt közben Oroszország elnöke és Észak-Macedónia miniszterelnöke is részvétét fejezte ki Szerbiának. Montenegró pedig gyásznapot hirdetett vasárnapra. A szerb külképviseleteknél világszerte félárbocra engedték a zászlókat. Kapcsolódó tartalom Kövér László részvétét fejezte ki Ana Brnabicnak, a Szerb Nemzetgyűlés elnökének az újvidéki szerencsétlenség miatt Az ilyen hirtelen megszakított életek a szomorúság és a fájdalom mély nyomát hagyják maguk után – fogalmazott Kövér László. „A munkagépek már elvonultak a szerencsétlenség helyszínéről, befejeződött a helyszínelés” – jelentette a helyszínről Pethő Attila tudósító. „Folyamatban van a nyomozás, zajlanak a kihallgatások. Átvizsgálják a felújítási munkálatokra vonatkozó dokumentációt is, ugyanis az újvidéki vasútállomás épületét több ízben is felújították az elmúlt években” – mondta a tudósító. Kiemelte, hogy a szóban forgó betonszerkezetet, ami a vasútállomás bejárata felett helyezkedett el, azonban nem volt rekonstruálva egyik felújításkor sem. Erre a kérdésre is mindenki várja a választ, hogy ez miért történhetett így. „1964-ben épült fel az újvidéki vasútállomás, és állítólag azóta nem lett ez a betonszerkezet felújítva, ami pillanatok alatt zuhant rá pénteken az itt lévő emberekre” – hangsúlyozta Pethő Attila. „Az illetékesek azt ígérik, hogy a következő napokban meg is lesznek a válaszok. Egyes feltételezések szerint az acélsodronyok, amelyek tartották a szerkezetet, azok korrodálódhattak, és az vezethetett a szerencsétlenséghez, ez azonban még csak feltételezés” – zárta bejelentkezését a tudósító. Kiemelt kép: Rendőr áll az újvidéki vasútállomás épületénél 2024. november 2-án, miután az előző napon leszakadt az épület felújításra váró részének bejárat feletti előtetője (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)