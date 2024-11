Az arca miatt vált híressé egy 107 éves nyugdíjas Kínában

A több mint százéves nő, akit csak Csen néven emlegetnek, helyi hírességgé vált lakhelyén, Guangdongban, amikor a tíz centiméteres kinövés néhány évvel ezelőtt megjelent a homlokán. Az orvosok szerint a kinövés egy bőrszarv, egyfajta duzzanat, amely a hosszan tartó napozással függ össze – közölte honlapján a Daily Star.

‘Horn’ growing out of 107-year old’s forehead credited as secret to her long lifehttps://t.co/gUhn8lxP2k pic.twitter.com/etyx2A5lAW

— Daily Star (@dailystar) October 30, 2024