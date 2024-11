Továbbra is súlyos az újvidéki tragédia túlélőinek állapota, reagált a vádakra a műemlékvédelmi intézet

Átfogó vizsgálat indult az újvidéki tragédia körülményeinek feltárására és a felelősség megállapítására. Tegnap 14-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor leomlott a város vasútállomásának bejárata fölötti tető. Szerbiában ma nemzeti gyásznap van a katasztrófa miatt, Újvidéken és az egész Vajdaságan pedig háromnapos gyász kezdődött. Közben minden vasútállomáson rendkívüli ellenőrzést tartanak majd, hogy hasonló balesetek többé ne fordulhassanak elő.

Egész nap égtek a mécsesek az újvidéki vasútállomás környékén. Sokan jöttek el azért, hogy egy szál virággal, és gyertyagyújtással róják le kegyeletüket az áldozatok előtt.

„Szörnyű az egész ami történt. Reggel könnyek között ittam a kávémat, nagyon rosszul érint, hogy a városomban ilyen megtörtént” – mondta egy nő.

Az újvidékiek dühösek és szomorúak, a helyszínen sokan egymást vígasztalták, volt, aki plüss játékokat is kihelyezett, mások imádkoztak az áldozatokért.

„Nagyon szomorúak vagyunk. Ez nem csak Újvidék tragédiája, hanem egész Szerbiáé, ennél rosszabb nem is történhetett volna velünk” – fogalmazott egy a másik nő.

Pénteken a déli órákban egyik pillanatról a másikra; hirtelen omlott le az újvidéki vasútállomás bejárata feletti tetőszerkezet. A romok rengeteg embert temettek maguk alá. Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette, ezen is jól látszott, hogy néhány pillanattal korábban még sokan sétáltak a könyéken, és a tető alatt szinte minden padon ült valaki.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek mentők és tűzoltók, és munkagépeket is a vasútállomáshoz vezényeltek, hogy a leomlott betonelemeket mielőbb eltávolítsák, és hogy a romok alatt megtalálják a halálos áldozatokat és a túlélőket.

„Egy tömbben zuhant le a szerkezet, ami alól az áldozatokat mentettük. Ügyelnünk kellett, hogy a mentés közben ne történjen újabb omlás, ami veszélyeztette volna a túlélők állapotát” – mondta az M1-nek a mentőakció egyik részvevője.

A tragédiában 14 ember meghalt, köztük több gyermek is. Az áldozatok között egy 6 és egy 10 éves kislány is van, akik a nagypapájukkal utaztak volna egy másik városba. De egy 21 éves labdarúgó és 20 éves barátnője sem élte túl a katasztrófát.

Szinte valamennyi áldozat szerb állampolgár, egyikük származott Észak-Macedóniából.

A romok alól 3 embert sikerült élve kimenekíteni. Két huszonéves nőt és egy 18 éves fiút, akinek mindkét lábát amputálni kellett. Mindhárom sérült állapota súlyos, a vajdasági klinikai központ intenzív osztályán fekszenek. Az orvosok elmondták: mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az életüket.

Az épület közelében még szombaton délelőtt is dolgoztak a szakemberek. És a felelősök felkutatása is megkezdődött. A szerb köztársasági elnök megígérte, megbüntetik a felelősöket.

„Arra kérem az újvidéki ügyészséget és a kormányt, hogy a felelős személyeket vonják eljárás alá és szigorúan büntessék meg. Amikor a kormányt említem, politikai felelősségre gondolok, de előtte büntetőjogi felelősségre vonást kérek” – fogalmazott Aleksandar Vucic.

A rendőrség mintegy húsz ember kihallgatását kezdeményezte. Köztük van Szerbia közlekedési, építési és infrastruktúráért felelős minisztere is, aki korábban maga is az eset kivizsgálását sürgette. De vasúttársaság vezetőjét és a minisztérium több munkatársát is meghallgatják majd.

Biztosat még senki sem tud, a találgatások azonban már elkezdődtek:

a szerb belügyminiszer azt feltételezi, hogy a szerkezetet tartó acélsodrony korrodálódhatott és ez vezethetett a tragédiához. Közben a korábban meggyanúsított műemlékvédelmi intézet közölte: hazugság, hogy ők nem engedélyezték az állomás tetőszerkezetének felújítását.

Az újvidékiek azt mondják, addig nem tudnak megnyugodni, amig ki nem derül, hogy ki felel a történtekét.

„A halottak napja elmúlik, az ártatlan áldozatok életéről még szó lesz, de a legjobban az fáj, kérdés kiderül-e egyáltalán valamikor, hogy ki hibázott” – mondta egy helyi lakos.

A tragédia napját fekete pénteknek tartják Szerbiában. A történtek után Újvidéken és az egész Vajdaságban háromnapos gyász kezdődött. Szombatra pedig országszerte nemzeti gyásznapot hirdettek. Az áldozatokra emlékezve több nagyobb városban is gyertyagyújtással emlékeztek a helyiek.

„Csend és döbbenet. Így jellemezhető a hangulat, amely körbelengi a tragédia helyszínét. Délután öt óra tájban kezdtek el gyülekezni a megemlékezők, mostanra a vasútállomás előtti utat is elzárták az emberek. Sokan virágokat és mécseseket hoztak az áldozatok emlékére. Az állomás továbbra is zárva tart, a rendőrség biztosítja a környéket” – jelentette a közmédia helyszíni tudósítója.

Kiemelt kép: rendőr áll az újvidéki vasútállomás épületénél 2024. november 2-án, miután az előző napon leszakadt az épület felújításra váró részének bejárat feletti előtetője. (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)