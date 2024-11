Egy 6 és egy 10 éves kislány is az újvidéki tragédia áldozatai között – átfogó vizsgálat indult, a vasútállomásokat is ellenőrzik

Átfogó vizsgálat indult az újvidéki tragédia körülményeinek feltárására és a felelősség megállapítására. Tegnap 14-en meghaltak, és több tucatnyian megsérültek, amikor leomlott a város vasútállomásának bejárata fölötti tető. Szerbiában ma nemzeti gyásznap van a katasztrófa miatt, Újvidéken pedig háromnapos gyász kezdődött. Közben minden vasútállomáson rendkívüli ellenőrzést tartanak majd, hogy hasonló balesetek többé ne fordulhassanak elő.

Mécsesek és virágok borították az újvidéki vasútállomás környékét péntek este. A város központjában is hasonló volt a helyzet. Ott is rengetegen gyűltek össze, hogy egy szál virággal, és gyertyagyújtással róják le kegyeletüket az áldozatok előtt. A helyiek szomorúak és dühösek a történtek miatt.

„Szeretnék részvétet nyilvánítani az áldozatok családtagjainak. És üzenem, hogy tudni akarjuk, hogy ki ezért a felelős” – mondta egy a helyi nő.

Pénteken a déli órákban egyik pillanatról a másikra, hirtelen omlott le az újvidéki vasút állomás bejárata feletti tetőszerkezet. A romok rengeteg embert temettek maguk alá.

Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette, ezen is jól látszott, hogy néhány pillanattal korábban még sokan sétáltak a környéken, és szinte minden padon ült valaki.

A helyszínre több mint 80 egység: mentők és tűzoltók is érkeztek, és munkagépeket is a vasútállomáshoz vezényeltek, hogy a leomlott betonelemeket mielőbb eltávolítsák, és hogy a romok alatt megtalálják a halálos áldozatokat és a túlélőket.

„Az összeomlott építmény rendkívül nehéz, több száz tonnáról van szó, a pár perc alatt kiérkező mentőink azonnal megkezdték a keresést” – fogalmazott a Belügyminisztérium Sürgősségi Osztályának vezetője.

A tragédiában 14 ember meghalt. Az áldozatok között egy 6 és egy 10 éves kislány is van, akik a nagypapájukkal utaztak volna egy másik városba. De egy 21 éves labdarúgó és 20 éves barátnője sem élte túl a katasztrófát. Az eddigi információk szerint szinte valamennyi áldozat szerb állampolgár, egyikük származott Észak-Macedóniából.

A balesetben sokan megsebesültek. Két nő 4 órán át várta a segítséget a romok alatt, végül őket is sikerült kimenteni. Egy 18 éves fiúnak mindkét lábát amputálni kellett. Három ember állapota jelenleg is súlyos. Őket az intenzív osztályon kezelik a vajdasági klinikai központban. Vérre továbbra is szükség van, az önkénteseket így szombaton is várják a véradó helyszíneken országszerte.

Az épület közelében még szombaton délelőtt is dolgoztak a szakemberek, a helyreállítás még ekkor is tartott. És a felelősök felkutatása is megkezdődött. A vasúttársaság már pénteken megszólalt és azt közölte:

bár a Belgrád–Budapest vasútvonal építése miatt többször is felújították az újvidéki pályaudvart, a most beomlott tetőszerkezethez azonban nem nyúltak.

„Nagy mulasztás, hogy a felújítások idején nem vették észre, hogy sérült a szerkezet. Hatvan évvel ezelőtt építették az épületet, jobban oda kellett volna figyelni rá” – mondta egy újvidéki lakos.

A kormány tagjai azt ígérik, nem nyugszanak bele a történtekbe.

Goran Vesic, Szerbia közlekedési, építési és infrastruktúráért felelős minisztere bejelentette, átfogó vizsgálat indult, aminek célja, hogy kiderítsék, miért nem újították fel az érintett szerkezetet, és ki volt az, aki úgy döntött, hogy nem szükséges a felújítás. A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, a munkálatok azonban 2024-ben is folytak. A miniszter idén júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. Akkor azt is elmondta, hogy a felújítás 16 millió euróba (6,5 milliárd forint) került.

Jelenleg válaszokat várnak a közlekedési intézettől, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra állami vállalattól és a rekonstrukciós munkálatokat végző kínai kivitelezőktől. A kínai fél pénteken azt közölte,

az előtető felújítása nem szerepelt a tervek között.

Az újvidéki műemlékvédelmi intézet szombaton közleményben tagadta, hogy köze lenne a katasztrófához.

A közlemény szerint a műemlékvédelmi intézet nem tiltotta meg az előtető felújítását, csak azt kérte, hogy a felújítás során ne sérüljön az épület hagyományos megjelenése.

Aleksandar Vucic köztársasági elnök pedig arra kérte az ügyészséget és a kormányt, hogy indítsanak eljárást, és szigorúan büntessék meg azokat, akik felelősek a tetőszerkezet összeomlásáért.

„Mint a köztársaság elnöke, aki a legnagyobb támogatással került ebbe a pozícióba, kérem az újvidéki ügyészséget és a kormányt, hogy a felelős személyeket vonják eljárás alá és szigorúan büntessék meg. Amikor a kormányt említem, politikai felelősségre gondolok, de előtte büntetőjogi felelősségre vonást kérek” – fogalmazott Aleksandar Vucic.

Az eset az egész térséget megrázta. A tragédia napját fekete pénteknek tartják Szerbiában. A történtek miatt Újvidéken háromnapos gyász kezdődött. Szombatra pedig országszerte nemzeti gyásznapot hirdettek.

„Jelenleg a gyász mellett akörül forognak a kérdések, hogy ki vonható felelősségre a tragédia miatt. Az újvidéki ügyészség legfrissebb közleménye szerint mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb elvégezzék a szükséges vizsgálatokat. Ma 20 személyt hallgatnak ki, közöttük az építésügyi, közlekedési és infrastruktúraügyi minisztert és a minisztérium illetékeseit, illetve az újvidéki Műemlékvédelmi Intézet és a vasúti társaság képviselőit is. A 60 éves épületen ugyanis a közelmúltban történtek felújítások, de a homlokzathoz nem nyúltak. 14 holttest mellett 3 embert sikerült élve kimenekíteni a romok alól, őket a vajdasági klinikai központba szállították. A legfrissebb közlemények szerint az állapotuk most is válságos. Továbbra is sokan érkeznek a tragédia helyszínére és a városközpontba is megemlékezni az áldozatokról. Az újvidéki vasútállomás működése szünetel, a vonatokat Péterváradra terelik” – jelentette a közmédia helyszíni tudósítója.

Kiemelt kép: mentőalakulatok tagjai az újvidéki vasútállomáson 2024. november 1-jén, miután leszakadt az épület régi, 1965 óta nem felújított részének bejárat feletti tetőszerkezete. (Fotó: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium)