Megkezdődött Orbán Viktor bécsi látogatása, az osztrák parlament elnöke is fogadta

„Találkozó az osztrák parlament elnökével” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök találkozott Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével is.

Orbán Viktor miniszterelnök és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökének találkozója Bécsben 2024. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

„A parlament alsóházának elnöke, Walter Rosenkranz az FPÖ, tehát a szeptemberi választásokon a legerősebb párt jelöltje. A Patrióták nevű európai parlamenti frakció, amelynek a Fidesz és az FPÖ is tagja, szintén Bécsben alakult meg júniusban. Orbán Viktor bécsi látogatása tehát egyrészt az Osztrák Szabadságpártnak szól, de ugyanúgy üzenete van Ausztriának, mint szomszédos országnak is. Fontos vonulat az is, hogy az Osztrák Néppárt vezetői – köztük Karl Nehammer mostani kancellár – ígéretet tettek arra, hogy támogatni fogják hazánkat a migrációs politikában, a schengeni határellenőrzés visszaállításában” – nyilatkozta a hirado.hu-nak a találkozó kapcsán korábban Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

„Azzal, hogy Orbán Viktor az Osztrák Szabadságpárt meghívásának tesz eleget, egyúttal megerősíti Ausztria migrációt korlátozó álláspontját is. A miniszterelnök látogatása fontos üzenet abban a vonatkozásban is, hogy ha Kickl lenne a kancellár – bár most nem őt jelölték, de hogyha az FPÖ kapna kormányalakítási megbízást –, akkor kialakulna a V2+ tengely, amelyben a magyarok, a szlovákok és a szerbek, valamint az osztrákok vehetnek részt” – tette hozzáa szakértő.