Orbán Viktor: Senki nem meri megkérdőjelezni, hogy a georgiai választások szabadok és demokratikusak voltak

Orbán Viktor köszönetét fejezte ki, hogy a georgiaiak nem engedték, hogy országukból egy második Ukrajna legyen. A miniszterelnök kedden a Tbilisziben tartott sajtótájékoztatón elmondta, senki nem meri megkérdőjelezni, hogy a georgiai választások szabadok és demokratikusak voltak.

A miniszterelnök azt mondta: nem akart a kampány során jönni Georgiába, mert az úgy tűnt volna, mintha beavatkozna a helyi emberek döntésébe, ezért inkább megvárta a választás eredményét.

Megjegyezte, hogy a két népben egymásról kölcsönösen pozitív kép él, aminek talán a történelem lehet az oka: „önök egy szabadságharcos nép, mi is azok vagyunk, nagyhatalmak vesznek bennünket körül, önöket is, mindig harcolnunk kellett a szuverenitásért, meg a szabadságért, valószínűleg ez a történelmi tény hozta létre azt a pozitív előítéletet, amellyel a két nép ma egymásra tekint”.

Orbán Viktor gratulált a georgiai miniszterelnöknek a friss választási győzelméhez,

és megjegyezte, hogy figyelemmel kísérte a voksolás körüli vitát, illetve a nemzetközi szervezetek értékeléseit, s azt látta, hogy „senki sem meri megkérdőjelezni”, hogy ez a választás szabad és demokratikus választás volt.

„Minden kritikai megjegyzés mellett, idáig senki nem mer elmenni. Ezt jól is teszik, hiszen mi, magyarok, is küldtünk megfigyelőket, itt voltunk, láttuk a saját szemünkkel, hogy mi történik” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a magyar megfigyelők jelentései egyértelműen pozitívak voltak és egy szabad és demokratikus választásról számoltak be.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország Ukrajnával szomszédos ország, ezért tudja, hogy milyen a háború, s a béke értékével is tisztában van.

„Magyarország egy békepárti ország Európában és nagyra értékeljük az önök erőfeszítéseit, hogy önök szintén a béke oldalán állnak. Senki sem akarja tönkretenni a saját országát és belevinni egy értelmetlen háborúba, úgyhogy mi értjük a georgiai emberek döntését, akik a béke mellett szavaztak, nálunk is így áll a helyzet” – emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor világossá tette, hogy a georgiai emberek Európa melletti döntést hoztak, s ő úgy látja, hogy mind a kormányzópárt, mind pedig az ellenzék elkötelezett az uniós integráció mellett. „Sőt, talán önök az egyetlen olyan ország a világon, amelynek az alkotmányába bele van írva, hogy törekednie kell az európai uniós tagságra minden kormánynak” – mondta.

Hozzátette, hogy ilyen körülmények között megkérdőjelezni a georgiai kormány elkötelezettségét, „leginkább vicces”. Szólt arról is, hogy Magyarország minden támogatást hajlandó megadni Georgiának, hogy az évtized végére a legfelkészültebb tagjelöltként csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Hozzátette, hogy már eddig is delegáltak magyar szakértőket Tbiliszibe és szívesen fogadnak georgiai szakértőket Magyarországon egy képzési programra.

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kiemelte, megállapodtak arról, hogy stratégiai területen fejlesztik az együttműködésüket, nemrégiben megállapodás született a beruházások védelméről, Magyarország szívesen vesz részt a georgiai infrastruktúra-fejlesztésben is. Megemlítette továbbá azt a tervet, ami arról szól, hogy a Kaukázusban megtermelt zöld áramot eljuttatják az Európai Unióba.

Hozzáfűzte, hogy ebben négy ország működik együtt: Azerbajdzsán, Georgia, Románia és Magyarország, s már létrehozták a négy ország közös vegyesvállalatát, amit döntő lépésnek nevezett. Közölte, Magyarország 80 georgiai egyetemi hallgatónak ad állami ösztöndíjat minden évben.

Orbán Viktor elmondta, a következő napok vitáit a helyükön kell kezelni, bár a georgiai választás eredménye egyértelmű, a választás maga szabad és demokratikus volt, mégis lesznek viták róla Európában. A miniszterelnök azt kérte, hogy ezeknek a vitáknak ne tulajdonítsanak jelentőséget, hiszen ezek szokványosak Brüsszelben, amikor a konzervatív pártok nyernek.

„Az európai politikának van egy kézikönyve (…), egy kisokos: ha a liberális pártok nyernek, akkor demokrácia van, ha a konzervatívok nyernek, akkor nincs demokrácia” – fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Irakli Kobakhidze georgiai miniszterelnök közös sajtónyilatkozatot tesz megbeszélésüket követően Tbilisziben. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)