Polgármesterként gengszterekből álló halálosztagot tartott fenn a volt Fülöp-szigeteki elnök

Polgármesterként gengszterekből álló halálosztagot tartott fenn Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök – derült ki hétfői szenátusi meghallgatásán, de Duterte határozottan tagadta, hogy kábítószerellenes kampánya során utasítására a rendőrség végzett volna tömegesen a kereskedőkkel vagy a fogyasztókkal.

A volt elnök elismerte, hogy még Davao város polgármestereként gengszterekkel öletett meg más bűnözőket. Duterte 1988 és 2016 között kisebb-nagyobb megszakításokkal 25 évig állt a város élén, mielőtt államfővé választották.

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze 2018-ban előzetes vizsgálatot indított Duterte ellen emberiesség elleni bűncselekmények miatt, 2020-ban pedig teljes vizsgálatot kért ellene a 2016-os hatalomra kerülésével elkezdődött „drogháború” ügyében.

A televízióban is közvetített meghallgatás a politikai életből 2022-ben távozó Duterte első nyilvános szereplése volt a kábítószerellenes kampány alatti gyilkosságok ügyében.

A volt elnök 2016-ban hozta először nyilvánosságra, hogy Davao város polgármestereként „saját kezűleg” végzett feltételezett bűnözőkkel, akkor arra hivatkozott, hogy „példát akart mutatni” a rendőrségnek.

„Ha akarják, most is beismerhetem: egy hétfős halálosztagot tartottam fenn, de az nem rendőrökből, hanem gengszterekből állt” – jelentette ki most, hozzátéve, hogy a bűnözők jól tudták: ha nem végeznek a számukra kijelölt célszeméllyel, akkor ő végez velük.

A volt elnök felelősséget vállalt az elnöksége alatti gyilkosságokért, de hangsúlyozta, hogy soha nem adta parancsba a rendőrparancsnokoknak, hogy önhatalmúlag öljenek meg embereket. A meghallgatáson jelen volt a Duterte drogellenes kampányát végrehajtó országos rendőrfőkapitány, a jelenleg szenátusi tisztséget betöltő Ronald Dela Rosa is, aki megerősítette a volt elnök szavait.

„Régóta gyilkolok, az igazságügyi minisztérium mégsem indított ellenem egyetlen eljárást sem mind a mai napig” – hangsúlyozta Duterte. A gyilkosságokat korábban vizsgáló Leila de Lima volt szenátor – Duterte egyik leghangosabb kritikusa – a meghallgatáson elmondta, hogy ugyan

az ügyben rendelkezésükre állt elegendő bizonyíték, és szemtanúi is voltak a gyilkosságoknak, de a hatalmon levő Duterte ellen senki nem mert tanúskodni.

Meglátása szerint most eljött a lehetőség olyan szemtanúk felbukkanására, akik segíthetnek a volt elnök és társai elleni vádemelésben. „Ha újból lehetőségem lesz rá, mindannyiótokat eltörlöm a Föld színéről” – üzente Duterte a drogdílereknek és bűnözőknek, akik szerinte a hatalomból való távozása óta folytatják bűnözői tevékenységüket.

Rodrigo Duterte olykor nyomdafestéket nem tűrő kijelentései mellett az emberi jogok figyelmen kívül hagyásával és Nyugat-ellenes kijelentéseivel tett szert nemzetközi hírnévre. Aktivisták szerint igazi „emberi jogi sorscsapás” volt, aki a feltételezett kábítószer-kereskedők tömeges meggyilkolása mellett az ellenzéki média, a katolikus egyház és az ellenzék ellen is gátlástalan támadásokat intézett.

Kiemelt kép: Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök. (Fotó: MTI/EPA/Reuters/Lisa Marie David)