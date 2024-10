Kamala Harris rontott, Donald Trump javított, miközben Georgia államban sorra dőlnek a rekordok

Nyolc százalékponttal csökkent Kamala Harris megítélése augusztus óta, miközben Donald Trump sokat javított. A két jelölt ugyanakkor továbbra is fej-fej mellett áll az elnökválasztási versenyben. Mindeközben Georgia államban pedig a 4 milliót is elérheti a leadott voksok száma jövő péntekig, amikor véget ér a korai szavazás.

Harris kezdeti támogatását elsősorban Joe Biden elnökjelöltségétől való július 21-i visszalépésének, valamint a nagyarányú pénzügyi adományoknak köszönhette, a szeptemberi elnökjelölti vita óta azonban megítélése visszaesésnek indult – teszik hozzá.

„Összességében a Trump irányába történő szavazói mozgás enyhe, ugyanakkor fontos folyamat, különösen annak fényében, hogy a felsőfokú végzettségűek körében is növekedésnek indult a támogatása”

– nyilatkozta Chris Anderson demokrata párti kutató, aki republikánus kollégájával együttműködve készíti rendszeresen a közvélemény-kutatásokat a Fox News számára.

A pénzügyi támogatások szerepével kapcsolatban hozzáteszik, hogy Kamala Harris ugyan nagyobb mértékű pénzügyi támogatást kapott, szeptemberben és októberben mégis túlköltekezte magát, elsősorban a televíziós hirdetések költségeit emelik ki.

Ugyanakkor a Fox News is emlékeztet: az amerikai választási rendszer működésének köszönhetően a szavazást a csatatérállamok dönthetik el, az országos, többségi szavazatok száma helyett. Ezek közül Georgia államban eddig is négy éves rekordokat döntött a korai szavazatok száma, és a Fox News által megkérdezett tisztviselő szerint további csúcsok dőlhetnek meg, akár a 4 milliót is elérheti a korai szavazáson leadott voksok száma.

„Az első napon 300-302 ezer ember szavazott, a korábbi [2020-as – a szerk.] rekord 135 ezer szavazat volt. (…) Arra számítunk, hogy elérhetjük a 4 millió voksot jövő péntekig, amikor véget ér a korai szavazás”

– mondta Brad Raffensperger georgiai államtitkár. Szerinte a magas korai szavazatok száma a szigorú választói regisztrációnak is köszönhető.

Kiemelt kép: hirado.hu grafika