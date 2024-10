Lloyd Austin: Észak-koreai csapatok érkeztek Oroszországba

„Bizonyítékain vannak arra, hogy észak-koreai csapatok érkeztek Oroszországba” – jelentette ki az olaszországi hivatali látogatáson tartózkodó Lloyd Austin a vele együtt utazó újságíróknak szerdán, Rómában.

A Reuters brit hírügynökség szerdán dél-koreai törvényhozókat idézve azt közölte: Phenjan 3000 katonát küldött Oroszországba, hogy támogassa a Kreml erőit az ukrajnai háborúban, és várhatóan „további ezrek követik majd” az első kontingenst.

Lloyd Austin szerint ha az észak-koreaiak „háborús társként részt kívánnak venni” az ukrajnai háborúban orosz szövetségesként, „akkor ez egy nagyon, nagyon komoly kérdés, és nemcsak Európában lesz hatása, hanem az Indo-csendes-óceáni térségben is” – tette hozzá a CNN.

The Biden administration is afraid of admitting North Korea has joined Russia’s war against Ukraine as this has consequences, such as eviscerating its refusal to allow Ukraine to use US weapons inside Russia. North Korean troops arrive in Kursk tomorrow. Will somebody please… https://t.co/q2dl6dXiMw pic.twitter.com/9r9OGKFLSd

Dél-Korea és Ukrajna már az elmúlt napokban megkongatta a vészharangot, és megosztotta egymással ez ügyben hírszerzési információit – számol be az NBC News amerikai hírtelevízió, amely szerint e két állam elégedetlenségének adott hangot az Egyesült Államok azonnali válaszlépésének elmaradásáért.

At least 11,000 North Korea troops have been initially deployed to support Russia’s ongoing invasion of Ukraine.

Footage shows them marching in Russia at a training ground. Expected to be ready for combat by November 1st. pic.twitter.com/b45jhgWgOH

— Anonymous (@YourAnonCentral) October 18, 2024