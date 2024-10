Donald Trump bebörtönzését sürgette Joe Biden

Donald Trump korábbi amerikai elnök bebörtönzését szorgalmazta nemrég egyik beszédében Joe Biden. A republikánus elnökjelölt kampánycsapata felszólította Kamala Harris alelnököt, a Demokrata Pát elnökjelöltjét, hogy ítélje el az elnöki nyilatkozatot.

Donald Trump bebörtönzését szorgalmazta Joe Biden – számolt be a New York Post. A leköszönő elnök akkor beszélt erről, amikor egy demokrata pártközpontot látogatott meg kedden New Hampshireben.

„Ha ezt öt évvel ezelőtt mondtam volna, akkor engem dugtak volna rács mögé: le kell őt (Trumpot – a szerk.) csuknunk”

– mondta a 81 éves amerikai elnök, aki ráeszmélve kijelentésének súlyára, rögvest hozzátette: „politikai értelemben kell lecsuknunk – vagyis zárjuk ki, ezt kell tennünk”.

A republikánus kampánycsapat nem hagyta szó nélkül a nyáron leköszönt elnök szavait. Közleményükben freudi elszólásról írtak, majd leszögezték: „Joe Biden csak bevallotta az igazságot: ő és Kamala régóta azt tervezik, hogy bebörtönözzék politikai ellenfelüket, Trump elnököt, mivel tisztességes versenyben legyőzni nem tudják.”

„A Harris-Biden adminisztráció a valódi fenyegetés a demokráciára nézve.

Felszólítjuk tehát Kamala Harrist, hogy ítélje el Joe Biden szégyenteljes nyilatkozatát” – írták.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök nyilatkozik, mielőtt németországi látogatásának végén beszáll repülőgépébe a Berlin-Brandenburg reptéren, 2024. október 18-án. (Fotó: MTI/AP/Ben Curtis)