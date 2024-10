Mindössze hét perc alatt, rekordközeli áron talált vevőre az amerikai alkotmány egy ritka példánya

A 237 éves dokumentum 7 perc alatt kelt el, 9 millió dollár (mintegy 3,3 milliárd forint) leütési áron.

A rare copy of the U.S. Constitution printed 237 years ago and sent to the states to be ratified was sold for $9 million at an auction Thursday evening in North Carolina. https://t.co/CEvNnQ8tRf

— KGNS News (@KGNSnews) October 19, 2024