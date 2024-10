A WHO csaknem ezer nőt és gyermeket tervez légi úton kimenekíteni Gázából

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségügyi ellátásra szoruló csaknem ezer nőt és gyermeket tervez hamarosan légi úton kimenekíteni a Gázai övezetből – ismertette hétfőn Hans Kluge, az ENSZ-szervezet regionális igazgatója Koppenhágában.

Az akció keretében európai városokba evakuálják az embereket. A kimenekítést a WHO európai regionális irodája szervezi közösen az Európai Unióval, illetve egyes uniós tagállamokkal.

Rik Peeperkorn, a WHO palesztin területekért felelős képviselője már májusban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gázai övezetből egészségügyi okokból mintegy tízezer ember kimenekítésére lenne szükség. A WHO európai regionális irodája a Hamász és Izrael konfliktusának kitörése óta mintegy 600 egészségügyi kimenekítést szervezett meg hét európai ország területére.

„Erre nem lett volna lehetőség, ha nem tartottunk volna ki a párbeszéd mellett” – húzta alá Kluge. Rávilágított, hogy igaz ez Ukrajnára is, ahol a WHO minden partnerével kapcsolatban áll. Kluge fontosnak tartotta kiemelni, hogy az „egészségügyet nem szabad átpolitizálni”. Ilyen módon lehetséges mintegy 15 ezer HIV-fertőzött ellátása is gyógyszerekkel a Donyec-medence területén, ahol jelenleg harcok folynak.

„A legfontosabb gyógyszer a béke” – jelentette ki Kluge.

Egyben aggodalmát fejezte ki az orosz csapások következtében megsemmisült ukrán infrastruktúra miatt, illetve a küszöbön álló tél miatt is Ukrajnában.

„A polgári áramhálózat 80 százaléka megrongálódott, vagy megsemmisült. Egyes kórházakban az orvosok homlokukra erősített lámpák segítségével végeznek el műtéteket” – fűzte hozzá.