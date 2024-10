Igazi különlegesség várja a dinoszaurusz rajongókat a leideni múzeumban

Öt, érintetlenül megtalált triceratopsz-csontvázat állítottak ki pénteken a hollandiai Leidenben található Naturalis Biodiverzitási Központban, a kiállítás csaknem egy évig lesz megtekinthető – jelentette az NlTimes című holland hírportál.

A dinoszaurusz-korszak szimbólumának is nevezett növényevő, akár több mint nyolcméteres magasságot is elérő triceratopsz a tyrannosaurus rex kedvenc csemegéje volt, így csak nagyon ritkán bukkanni épségben megmaradt triceratopsz-csontvázakra. A most kiállítottakat a Naturalis csapata 2013-ban találta az egyesült államokbeli Wyoming államban.

A múzeum így a világ legnagyobb triceratopszcsont-kollekciójával büszkélkedhet, méghozzá olyan állatokéival, amelyek a kutatók szerint életük során csordát alkottak és együtt pusztultak el.

A családbarát, Triceratopsz: a csorda című kiállításon az érdeklődők megtekinthetnek egy robotizált triceratopszkölyköt is, amint anyja mellett alszik, valamint a szervezők által triceratoszkópnak nevezett látcsövön keresztül megnézhetik, ahogy az állatok berontanak az épületbe.

Emellett interaktív kiállításon többet is megtudhatnak a dinoszauruszok étkezési és emésztési szokásairól, arról, miként harcoltak együtt a tyrannosaurus rex ellen, valamint egy hatalmas triceratopsztojásba is bemászhatnak, ahol végigkövethetik egy triceratopszbébi fejlődési szakaszait.

A kiállítás idején a múzeum többi része is triceratopsztematikával várja a látogatókat – tájékoztatott a Naturalis. A kiállítás 2025 augusztus 31-ig látható a Naturlisban, ahol – egy világkörüli utat követően – állandó helyet is kap majd.

A kiemelt kép illusztráció. Triceratopsz csontváz (Fotó: MTI/EPA/AAP/Joel Carrett)