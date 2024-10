Hatvanhét nap a tengeren – unokaöccse éhen halt, testvére megőrült és a vízbe ugrott, de Mihail csodával határos módon túlélte

Mihail Picsugin testvérével, Szergejjel és 15 éves fiával, Iljával együtt indult útnak, és azt tervezte, hogy a habarovszki terület partjaitól Szahalinig hajózik az Ohotszki-tengeren, Oroszország távol-keleti partjainál. Azonban az álomút rémálommá vált, amikor a csónakjuk motorja 60 kilométerre a parttól meghibásodott. Megpróbáltak kievezni a partra, de az egyik evező eltörött, így a csónakjuk kiszolgáltatottan hánykolódott a tengeren.

„Mindent megtettünk, de az időjárás és a tenger könyörtelen volt. Nem tudtunk már semmit sem tenni” – emlékezett vissza a férfi. Több mint két hónapnyi sodródás után egy halászhajó vette észre a csónakját, amely a Kamcsatka-félsziget partjaitól 22 kilométerre hánykolódott a tengeren. A csónakban Mihail két halott családtagja volt, gondosan becsomagolva.

Mihail Picsugin elmesélte, hogy unokaöccse, Ilja alig evett a megpróbáltatás során, és végül éhen halt. Apja, Szergej, a fiú halálát követően mentálisan összeomlott, és többször is a tengerbe ugrott. „Ki kellett húznom őt a vízből, de nem volt már menthető. Tíz nappal később ő is meghalt.”

MAN SURVIVES 67 DAYS AT SEA AFTER BOAT ACCIDENT IN THE PACIFIC

Mikhail Pichugin, a survivor of a boat accident in the Sea of Okhotsk, is in serious condition at the Magadan Regional Hospital.

After drifting for 67 days he lost 50 kilograms, relying on rainwater and soaked peas… pic.twitter.com/yjajyJsimo

