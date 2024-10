Több mint 400 ezer gyerek kényszerült lakóhelye elhagyására Libanonban

Libanonban az elmúlt három hétben több mint 400 ezer gyerek kényszerült lakóhelye elhagyására – közölte hétfőn az ENSZ gyermekjogi szervezetének egyik vezető tisztségviselője.

Az Izrael és a Hezbollah síita milícia közötti háború kiszélesedése miatt Libanonban 1,2 millió embernek kellett elmenekülnie otthonából az elmúlt hetekben. Többségük az ország középső és északi részében, főleg Bejrútban keresett menedéket. Ted Chaiban, az UNICEF ügyvezetőigazgató-helyettese, aki több menedékszállást meglátogatott Bejrútban, elmondta: megdöbbentette, milyen nagy számban érintette a gyerekeket a három hete tartó háborús állapot. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,2 millió gyerek nem részesül oktatásban, mert nem tud eljutni az iskolába, vagy iskolája épülete megrongálódott, esetleg menedékhellyé alakították át.

„Az utolsó dolog, amire ennek az országnak szüksége van – mindazok mellett, amin már korábban keresztülment -, hogy elveszítsen egy újabb egy generációt” – fogalmazott Chaiban. Néhány libanoni magániskola még működik, de az állami iskolákat nagyon megviselte a háború. „Leginkább azért aggódom, mert veszélybe került több százezer gyerek – libanoniak, szíriaiak és palesztinok – iskoláztatása” – mondta az UNICEF tisztségviselője. A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint az országban több mint 2300 ember halt meg az izraeli támadásokban vagy azok következtében, és csaknem 75 százalékuk az utóbbi egy hónapban. Az utóbbi három hétben több mint száz gyerek vesztette életét, és több mint nyolcszázan megsebesültek.

Chaiban tapasztalatairól beszámolva elmondta, hogy a gyerekek zsúfolt menedékhelyeken élnek, egyebek mellett iskolaépületekben, ahol egy-egy osztálytermen 3-4 családnak kell osztoznia, és ezer főre mindössze 12 WC jut, ha egyáltalán működnek. De sok menekült család sátorban él az utak mellett vagy a tengerparton.

A háborús állapotok miatt az egészségügyi ellátási rendszerrel is gondok vannak, 12 kórház már nem vagy csak részben működik. Emellett a vízszolgáltatás is súlyos károkat szenvedett: az elmúlt három hétben csaknem 350 ezer ember vízellátása került veszélybe – fűzte hozzá Chaiban, megjegyezve, hogy az UNICEF a helyi hatóságokkal együttműködve dolgozik az infrastruktúra helyreállításán. Chaiban hangsúlyozta, hogy a polgári infrastruktúra megkímélése érdekében tűzszünetre van szükség Libanonban és a Gázai övezetben is. Mint mondta: politikai akaratra és annak felismerésére van szükség, hogy a konfliktus nem oldható meg katonai eszközökkel. Chaiban arra is felhívta a figyelmet, hogy a Libanonban kialakult helyzet javításához szükséges mintegy 108 millió dollár értékű segélynek eddig mindössze a 8 százaléka gyűlt össze.

