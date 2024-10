London újabb szankciókat jelentett be izraeli telepesek és őket támogató szervezetek ellen

Szankciókat jelentett be kedden a londoni külügyminisztérium olyan szélsőséges izraeli telepesek ellen, akik Ciszjordániában erőszakos cselekményeket követtek el a palesztin lakosság ellen. Ugyancsak szankciókkal sújtott a brit kormány több olyan szervezetet, amely a telepeseket támogatja.

Az idén ez a harmadik hasonló szankciócsomag a brit kormány részéről. A bejelentéshez fűzött minisztériumi közlemény szerint az utóbbi egy évben példátlan mértéket öltöttek a szélsőséges izraeli telepesek által elkövetett erőszakcselekmények. A tárca idézi az ENSZ statisztikáját, amely szerint tavaly október óta több mint 1400 ilyen incidens történt a ciszjordániai palesztin területeken.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy hagyományosan októberben kezdődik az olívaszüret Ciszjordániában, így ez a hónap kulturális és gazdasági szempontból is fontos a palesztinok számára. Ebben az időszakban ugyanakkor rendszeresen kiugróan magas az erőszakcselekmények száma is, mivel szervezett telepescsoportok támadnak a palesztinokra a betakarítás megzavarása végett – áll a londoni külügyminisztérium hétfői tájékoztatásában. David Lammy külügyminiszter a szankciók bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte: az izraeli telepesek megdöbbentő módon még iskolák és kisgyermekes palesztin családok ellen is támadásokat hajtanak végre, az izraeli kormány tétlensége pedig büntetlenséget biztosít az erőszakcselekmények elkövetőinek.

A London által kedden bejelentett szankciók – amelyek mindenekelőtt szigorú pénzügyi korlátozásokat tartalmaznak – három illegális ciszjordániai telepet érintenek, és négy olyan szerveződést, amelyek az erőszakcselekményekhez támogatást és finanszírozást nyújtanak. Nagy-Britannia legutóbb májusban, azt megelőzően februárban is szankciókat jelentett be olyan izraeli telepesek ellen, akik Ciszjordániában erőszakos cselekményeket követtek el a palesztin lakosság ellen. London már tavaly decemberben megtiltotta olyan izraeli telepesek nagy-britanniai beutazását, akik palesztin civilekre támadtak.

Ezeket az intézkedéseket még a Konzervatív Párt vezette előző brit kormány léptette érvénybe. A júliusi nagy-britanniai parlamenti választások után hivatalba lépett munkáspárti kormány most először jelentett be hasonló szankciókat izraeli telepesek ellen. David Cameron, a konzervatív kormány volt külügyminisztere kedden a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva elmondta: a választások előtt személyes szankciók bejelentését tervezte az izraeli kormány két tagja, Becalel Szmotrics pénzügyminiszter és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter ellen is, és csak azért tett le erről a szándékáról, mert azt a tanácsot kapta, hogy a választások közeledtével ez „túlzottan átpolitizált” döntésnek tűnhetett volna.

Cameron szerint Szmotrics és Bengvír a gázai övezetbe irányuló segélyek bejutásának megakadályozását célzó kijelentéseket tett, és biztatták „az elborzasztó cselekedeteket végrehajtó” szélsőséges ciszjordániai telepeseket is. A volt külügyminiszter szerint Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök tudomására kell hozni, hogy ha kormányában szélsőséges miniszterek vannak, akik így viselkednek, akkor London kész szankciók alkalmazására.

Kiemelt kép: Izraeli katonák a Ciszjordánia északi részén fekvő Dzsenín város menekülttáborában. (Fotó: MTI/EPA/Alaa Badarneh)