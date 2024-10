Az orosz erők benyomultak a Donyeck megyei Toreckbe

Az orosz hadsereg benyomult a donyecki régióban lévő Toreck városába, ahol teljes kerületeket pusztít el tüzérségével – közölte Anasztaszija Bobovnyikova, a „Luhanszk” elnevezésű ukrán hadműveleti-taktikai csoport sajtótitkára egy keddi tévéműsorban.

„A DeepState internetes portál ma frissítette a térképet, amely így azt mutatja, hogy az ellenség előrenyomul Toreckben. Sajnos be kell vallanom, hogy ez igaz” – fogalmazott a sajtótitkár. Szavai szerint az orosz erők Toreckben is azt a taktikát alkalmazzák, hogy „megszállás közben tüzérséggel a földdel teszik egyenlővé az egész várost”. „Toreckben már egyetlen ép kerület sincs” – jegyezte meg. Hozzáfűzte: az ukrán hírszerzés információi szerint az orosz hadsereg igyekszik kihasználni a donyecki régió száraz időjárását, és a tüzérség mellett drónokat is bevet annak érdekében, hogy még a fagyok beállta előtt elérje célját.

Ukrán részről először múlt hétfőn erősítették meg, hogy az orosz csapatok benyomultak Toreckbe. Rá két nappal Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója egy tévéműsorban azt mondta, hogy a városban egyetlen ép épület sem maradt, miközben körülbelül 1200 lakos van még ott, akik nem akarják elhagyni otthonukat. Múlt pénteken Vaszil Csincsik, Toreck polgármestere arról beszélt egy tévéműsorban, hogy az ukrán hadsereg a város mintegy 40-50 százalékát tartja ellenőrzése alatt, míg a többi részét elfoglalták az oroszok.

Andrij Kosztyin főügyész a La Libre Belgique belga lapnak adott interjúban – amelyből a főügyészi hivatal idézett – kijelentette, hogy az elmúlt egy évben megnőtt azoknak az ukrán hadifoglyoknak a száma, akiket orosz katonák bírósági tárgyalás és ítélet nélkül kivégeztek. Hangsúlyozta, hogy ezek a bűncselekmények nem elszigetelt incidensek, hanem Oroszország „szándékos, szervezett és célzott politikája”. Szavai szerint a kínzásokat, valamint a sommás kivégzéseket az oroszok háborús fegyverként, a megfélemlítés és a pusztítás eszközeiként alkalmazzák. Hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás egyik kulcsfontosságú feladata Oroszország és vezetőinek felelősségre vonása háborús bűntetteikért, amelyek száma, mint mondta, már meghaladta a 140 ezret.

Az ukrán titkosszolgálatoknál az Ukrajinszka Pravdának elmondták, hogy az orosz hadseregben egy burjátnak nevezett különleges zászlóaljat hoztak létre, amely nem burjátföldiekből, hanem észak-koreai katonákból áll. Az alakulat létszáma hozzávetőleg legfeljebb háromezer fő, 18-an közülük viszont nemrég megszöktek az oroszországi brjanszki és kurszki régiók határán lévő állásokból.

Vitalij Kim, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye kormányzója közölte, hogy a legfrissebb adatok szerint 23-ra emelkedett a megyeszékhely, Mikolajiv városa elleni éjszakai orosz rakétacsapás sérültjeinek száma. A támadásban egy ember vesztette életét.

A szomszédos Herszon megye székhelyének környékén az orosz hadsereg drónról robbanóanyagot dobott le, amitől megsebesült egy 18 éves fiatal férfi – hozta nyilvánosságra a megyei kormányzói hivatal a Telegramon. Az ukrán vezérkar legfrissebb, keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg 671 400-ra emelkedett. Előző nap ugyanezen forrás szerint az orosz hadsereg több mint 1200 katonát veszített. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett 13 orosz harckocsit, kilenc tüzérségi fegyvert és tíz drónt.

Kiemelt kép: Orosz légicsapás következtében kigyulladt üzlethelyiségek égnek a dél-ukrajnai Mikolajiv piacán 2024. október 15-én. (Fotó: MTI/AP/Marko Ivkov)