A francia elnöki hivatal és a parlament lemond a jövő évi dotációemeléséről

A francia elnöki hivatal nem kéri 2025-ös költségvetésének emelését – jelentette be kedden az Elysée-palota, miután a költségvetési törvényjavaslatban előirányzott 2,5 százalékos emelés miatt politikai vita alakult ki.

Bár „a kormány számos megtakarítást jelentett be, az államfő azt szeretné, ha az elnökség példát mutatna” – olvasható az Elysée-palota közleményében. Az elnökségi dotációnak az idei 122,6 millió euró után jövőre 125,7 milliót eurót irányzott elő a költségvetési tervezet, ami nagyobb növekedés, mint a 2025-ös költségvetési tervezetben előrejelzett általános áremelkedés (1,8 százalékos átlaginfláció). Az elnökséget követően a parlament is hasonló bejelentéseket tett. A Nemzetgyűlés és a Szenátus elnöke is közölte, hogy lemondanak a 2025-ös költségvetésben a két háznak javasolt állami támogatás növeléséről annak érdekében, hogy „részt vegyenek az államháztartás helyreállítására irányuló erőfeszítésekben”.

Yaël Braun-Pivet, a Nemzetgyűlés és Gérard Larcher, a Szenátus elnöke közös közleményében úgy fogalmazott, hogy „normálisnak és lényegesnek tartjuk, hogy a két ház részt vegyen abban az erőfeszítésben, amelyet mindannyiunknak meg kell tennie az ország államháztartásának rendbetétele érdekében”, miközben a kormány költségvetési tervezete szerint a parlamenti juttatást az infláció mértékéhez, azaz 1,7 százalékhoz indexálták volna.

A jobboldal és az elnöki tábor által támogatott új francia kormány fokozatosan csökkenteni kívánja az államháztartási hiányt, amely idén valószínűleg meghaladja a GDP 6 százalékát, azaz duplája lesz az Európai Unió országai által közösen meghatározott 3 százalékos felső határnak. A költségvetés, amely 60 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő, ebből 40-et kiadáscsökkentés és 20-at adóemelés formájában, nem élvez egyhangú támogatást az elnöki tábor képviselőinek soraiban.

