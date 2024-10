Orbán Balázs szerint paradigmatikus változások következhetnek be a transzatlanti együttműködésben

Paradigmatikus változások következhetnek be a transzatlanti együttműködésben, ha az amerikai elnökválasztáson Donald Trump republikánus elnökjelölt győzedelmeskedik – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn az MTI-nek.

Orbán Balázs a Transatlantic Partnership in a New Era című berlini konferenciáról telefonon nyilatkozva elmondta, ha a volt elnök győz a novemberi választáson, akkor az amerikai politika teljesen más lesz, mint az elmúlt négy évben: más lesz az ideológiai alapja, mást fog gondolni a külpolitikáról, a nemzetek fontosságáról, a családpolitikáról, a migrációs politikáról, és más lesz a háborúval kapcsolatos álláspontja is.

Hozzátette: erre a változásra Európának fel kell készülnie, és Magyarország – amely az amerikai republikánus körökkel való együttműködésben elöl jár – ebben segítséget tud nyújtani.

Most nem két ismeretlen jelölt versenyzik egymással, az európaiak mind a két jelölt politikáját ismerhetik már – mondta a politikai igazgató. Megjegyezte, a demokrata Kamala Harris alelnöke a Biden-kormányzatnak, ezért azt lehet feltételezni, egyetért az elmúlt négy év politikájával.

Kifejtette, Európának és Magyarországnak a trumpi négy év jobb volt, mert nem volt háború sem a Közel-Keleten, sem Ukrajnában, sem máshol. Ha folytatódik a trumpi „America first” külpolitikai irányelv, akkor a többi ország is a nemzeti érdekeken alapuló külpolitikát tud folytatni, nem kell liberális alapú külpolitikát folytatnia – magyarázta.

Orbán Balázs elmondta, nagyon örül annak, hogy konzervatív német és magyar szervezetek együttműködésében valósult meg ez a rendezvény a transzatlanti együttműködés jövőjéről.

Közölte, számos ilyen konferencia van, de általában mindegyik liberális nézőpontból tekint rá a transzatlanti közösség jövőjére. Nagyon fontos – folytatta -, hogy legyenek ilyen beszélgetések, amikor amerikaiak, németek és magyarok, európaiak együtt, konzervatív nézőpontból beszélnek Amerika és Európa együttműködéséről.

Kitért arra is, hogy a konferencián az amerikai vendégek arról számoltak be, az amerikai konzervativizmus megváltozott, sokkal keményebben állnak ki a konzervatívok a számukra fontos értékek, a család, a nemzet mellett és a migrációval szemben, ez pedig hatással lesz az európai politikára is.

A konferenciát a Mathias Corvinus Collegium, a Danube Institute és a TheRepublic berlini székhelyű think tank szervezte.

