Biztonsági csomagot dolgozott ki a német kormány a migránshátterű terrorcselekmények miatt

Több héttel az augusztus végi solingeni terrortámadás után a német kormánypártok parlamenti frakciói megegyeztek a tervezett biztonsági csomag részleteiről. A szövetségi kormánypártok által előterjesztett szövegtervezetet szeptember közepén tárgyalta először a Bundestag. Most a frakciók javaslatára kisebb módosítások történtek.

Minél hosszabb idő telik el a solingeni terrortámadás óta, annál enyhébb lesz a migrációs szigorításokat tartalmazó törvénytervezet – mondta Noll Katalin. A köztelevízió berlini tudósítója emlékeztetett: a merénylet augusztus 23-án történt. Egy szír férfi Solingenben több embert is megkéselt. Nyolcan megsérültek, hárman az életüket vesztették. A merényletet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet magára vállalta. Ezt követően német vezető politikusok a fennálló törvények szigorítását sürgették. El is készült egy törvénytervezet, ami többek között azt is tartalmazta, hogy megvonnák a szociális juttatásokat az úgynevezett Dublin-migránsoktól, vagyis azoktól, akik az EU más tagállamában léptek a közösség területére, illetőleg ott regisztráltak. A szigorításokat tartalmazó tervezetben az is szerepelt, hogy bővítenék a rendőrség jogkörét. Erre példaként Noll Katalin a házkutatásokat, vagy az utcai igazoltatásokat hozta. A szigorítást tartalmazó csomag alapvető része volt az is, hogy a kések, a szúró-vágó eszközök viselését korlátoznák.

Szeptember 12-én már a Bundestag elé került a tervezet, de a szakértői meghallgatások során az adatvédelmi biztos, a jogvédő szervezetek, illetve az egyházak túlzott mértékűnek és jogellenesnek minősítették.

A kormánypártok frakciói ezért elkészítettek egy enyhébb változatot. Ennek részletei kiszivárogtak a német sajtóban. Innen lehet tudni például azt, hogy

a Dublin-migránsoktól csak abban az esetben vonnák meg a támogatásokat, ha vissza tudnak menni abba az uniós országba, ahol átlépték a közösség határait.

Attól tartanak ugyanis, hogy ha ezt a kitételt nem alkalmaznák, akkor a migránsok elszegényednének. A rendőrség jogkörét minden bizonnyal bővíteni fogják, de azzal a megszorítással, hogy csak súlyos bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén lehet majd alkalmazni. A kések esetén készül majd egy katalógus, amelyben pontosan leírják, hogy melyek azok a szúrófegyverek, amelyekre nem vonatkozik a rendelet. Az is kiszivárgott a német sajtóban, hogy a pontosítással sietnek, hiszen az a cél, hogy már a jövő héten a Bundestag elé kerülhessen a tervezet – mondta Noll Katalin, a köztelevízió berlini tudósítója.