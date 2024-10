Közel 11 millió forint, nincs rajta volán és gázpedál, mi az? Bemutatta Elon Musk a robotaxit

Október 10-én mutatták be a Tesla teljes egészében elektromos meghajtású robotaxiját Los Angelesben. Elon Musk tervei szerint a jármű mentes lenne bármiféle kézivezérléstől, valamint már 2027 vége előtt megjelenhet az utakon.

Bemutatták a Tesla Robotaxit Los Angelesben – írja a Daily Mail. A teljesen önvezető autót Elon Musk mutatta be a Mi, a robotok (We, Robot) nevű eseményen, vélhetően Isaac Asimov klasszikusa előtt is tisztelegve, akinek kultikus sci-fi regényéből Will Smith főszereplésével 2004-ben mutatták be az Én, a robot című filmet, két évtizeddel a futurisztikus jármű kifejlesztése és bemutatása előtt.

A jármű a tervek szerint kétszemélyes és teljes egészében elektromos meghajtású lesz, valamint nem lesz benne beépített kormánykerék, ahogy fék- és gázpedálok sem. Jelenleg körülbelül 30 ezer dollárba (azaz október 11-i árfolyamon közel 11 millió forintba) kerülhet újonnan a gyártósorról.

Elon Musk tervei szerint már 2027 vége előtt megjelenhet az utakon a robotaxi.

A tervek szerint az akkumulátor feltöltéséhez szükséges portok sem lesznek a gépjárművön, a cél szerinte az, hogy az utasok nyugodt körülmények között azt csináljanak benne, amit akarnak az utazás idején.

Kiemelt kép: Bemutatták Elon Musk robotaxiját (Forrás: YouTube/Tesla)