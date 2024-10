Kijev háborús bűntettnek minősítette az ukrán újságírónő orosz fogságban bekövetkezett halálát

A főügyészség közleményében emlékeztetett arra, hogy csütörtökön terjedt el a médiában a hír, hogy az Oroszországban jogellenesen bebörtönzött újságírónő meghalt. Ügyében az előzetes vizsgálatot az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozati főosztálya folytatja le a főügyészség eljárási útmutatása mellett – tette hozzá a hivatal.

Viktoria Roshchina, a 27-year-old Ukrainian journalist who went missing in August 2023 while reporting from territories occupied by Moscow’s forces, has died in Russian custody, Ukrainian officials said. https://t.co/NDXv1u37nL

— The New York Times (@nytimes) October 11, 2024