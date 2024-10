Az EU vizsgálatot követel az orosz fogságban elhunyt ukrán újságírónő ügyében

A brüsszeli közlemény kiemelte: az Európai Uniót megdöbbentették az ukrán újságíró „törvénytelen és önkényes” orosz fogságban bekövetkezett haláláról szóló jelentések.

Sorsa – mint írták – tragikus emlékeztető a megszállt ukrán területeken és Oroszországban fogva tartott több ezer emberre, valamint az orosz hatóságok elnyomására. Ő a tizenharmadik újságíró, akit megöltek Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának kezdete óta – emlékeztettek.

„Határozottan elítéljük azokat a gyilkosságokat, fizikai támadásokat, önkényes fogva tartásokat, az online és offline megfélemlítést, zaklatást és megfigyelést, amelyekkel az újságírók hivatásuk gyakorlása során gyakran szembesülnek” – fogalmaztak, majd hozzátették: az újságírókkal szembeni emberi jogi jogsértések és visszaélések nem maradhatnak büntetlenül.

Az EU elkötelezett az Ukrajna elleni orosz háborúval összefüggésben elkövetett háborús bűncselekmények valamennyi elkövetőjének és bűntársaiknak a felelősségre vonása mellett – tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat.

Viktoria Roshchina, a 27-year-old Ukrainian journalist who went missing in August 2023 while reporting from territories occupied by Moscow’s forces, has died in Russian custody, Ukrainian officials said. https://t.co/NDXv1u37nL

— The New York Times (@nytimes) October 11, 2024