Több mint 200 km/órás széllel csapott le a Milton hurrikán Floridára, kétmillió háztartás maradt áram nélkül

Csütörtök hajnalban több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le a hurrikán a közép-floridai Orlando városára.

A BBC World beszámolója szerint jelenleg több mint kétmillió otthon és más épület maradt áram nélkül.

Wow! My cousin sent this to me by a neighbor of his of the tornado that struck Wellington, FL from earlier today. Incredible speed & power that tornado possessed. #HurricaneMilton #flwx pic.twitter.com/QnF8hRQTQo

— Thee 🌪ornadorologist (@tornadorology) October 9, 2024