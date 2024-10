Szánthó Miklós: Orbán Viktor Európa-tervvel, a baloldal kicsinyes Magyarország-becsmérléssel állt elő

Az Európai Parlamentben az uniós magyar elnökség kapcsán lezajlott vita kézzelfogható bizonyítéka volt annak, hogy a mai politika leglényegesebb törésvonala a problémákat komolyan vevő szuverenisták és a szűklátókörű globalisták között húzódik. Ma is szembeötlő volt, hogy jóformán csak Magyarország miniszterelnöke rendelkezik stratégiai gondolatokkal Európa jelene és jövője kapcsán, így a migráció, a versenyképesség, az iparpolitika, a védelmi ipar vagy az ukrajnai háború ügyében – írta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésében szerdán.

Közlése szerint ezzel szemben az uniós elit válasza mindig minden válságra – most is – az, hogy „több hatalmat Brüsszelnek”, és a saját hozzá nem értésükért másokat okolnak. A bizottság elnöke, a baloldali frakcióvezetők és Magyar Péter felszólalása az EU világpolitikai és gazdasági térben bekövetkező gyengüléséről való párbeszéd helyett személyeskedő, kicsinyes és a hazai parlamenti ellenzék intellektuális színvonalát is alulmúló vádaskodássá silányította az EP-vitát – ez is mutatja, hogy a brüsszeli és magyarországi globalista baloldal egyszerűen gondolattalan.

Ráadásul a „csavar” a történetben az, hogy a valóságot szem előtt tartó, patrióta szuverenisták értik meg helyesen Európa valódi gondjait és kínálnak rá megoldási stratégiákat, a folyamatosan „európaiságról” vizionáló globalista baloldal viszont a valódi kihívásokra tekintet nélkül kifejezetten káros javaslatokkal áll elő – ha egyáltalán vannak ilyenek: sajnos a „háborús erőfeszítések fokozása” az ukrajnai tűzszünet és béke elérése helyett példa erre. Szóval, ha a dolgot őt magát nézzük, igazából a globalista brüsszeli elit az Európa-ellenes – és ennek következtében Magyarország-ellenes is: és bizony ennek a koalíciónak részese Magyar Péter is – írta a főigazgató.

Szánthó Miklós hangsúlyozta: az alapító atyák eredeti elképzelését, az EU-t a hazák hazájaként azonosító szuverenista álláspontot jól fejezték ki Orbán Viktor záró mondatai: „Keressük az Istent félő, s az emberek méltóságát védelmező, a kultúra, a tudomány, a szellem csúcsait ostromló Európát. Nem azért vagyunk tagjai az Európai Uniónak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/ Szánthó Miklós