Pintér Sándor: A szervezett bűnözés elleni harc Magyarország egyik prioritása

Mi áll a magyar kormány megfontolásai mögött az illegális migrációval kapcsolatban? Erről szólt az MCC kerekasztal-beszélgetése

A Guarding the Gates of Europe - the Hungarian Approach to Migration átfogó módon, a kritikusok által elhallgatott tényekkel és adatokkal alátámasztva mutatja be a magyar migrációs politikát.