Meglepetéslátogatást tett Katalin hercegné, először jelent meg a nyilvánosság előtt kemoterápiája óta

A házaspár csütörtökön az északnyugat-angliai Southport városát kereste fel, ahol július végén egy késeléses támadásban három gyerek meghalt, tíz ember – köztük nyolc gyerek – megsérült.

A támadást, amelyet egy 17 éves walesi illetőségű brit állampolgár követett el, több napig tartó országos, jórészt szélsőjobboldali csoportok által szított zavargássorozat követte, miután olyan álhírek terjedtek el, hogy a tettes egy illegálisan Nagy-Britanniába érkezett külföldi menedékkérő volt.

Vilmos és Katalin csütörtökön találkozott az áldozatok hozzátartozóival és a helyi sürgősségi szolgálatok dolgozóival, akik a késeléses támadás után részt vettek a sérültek mentésében.

We continue to stand with everyone in Southport. Meeting the community today has been a powerful reminder of the importance of supporting one another in the wake of unimaginable tragedy. You will remain in our thoughts and prayers. W & C pic.twitter.com/CP2DXJaqW2

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2024