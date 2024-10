Elhunyt Ratan Tata, India egyik leggazdagabb embere

Ratan Tata 1937. december 28-án született. A befolyásos indiai Tata családból származott. 1990 és 2012 között a Tata Csoport elnöke, 2016 októberétől 2017 februárjáig a társaság ideiglenes elnöke volt.

Words fall short today.

Mr. Ratan Tata’s

profound humanity and selfless compassion shall always inspire us.

He will forever be remembered as our beloved mentor. pic.twitter.com/hDddj1bTcT

