Szijjártó Péter: Újabb magyar állampolgárt evakuáltunk Libanonból

Sikeresen lezárult egy újabb magyar állampolgár kimenekítése Libanonból, ezúttal egy Szerbia vezette evakuációs művelet keretében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a délutáni órákban landolt Belgrádban az a mentesítő járat, amely egy magyar állampolgárt is kimenekített Libanonból. Az érintettet a repülőtéren a magyar nagykövetség illetékes konzulja és családtagjai várták – tudatta.

Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an voltak valamilyen módon a bejrúti nagykövetség látókörében,

döntő többségük életvitelszerűen él Libanonban. Kiemelte, hogy a kormány már többször felajánlotta az evakuáció lehetőségét a Libanonban tartózkodó magyar állampolgárok számára, és két körben evakuációs műveletre is sor került.

„Augusztus elején összesen tizennyolc embert, köztük 7 kiskorút hoztunk ki a honvédség segítségével, az előző hétvégén pedig Szlovákia közreműködésével segítettük kilenc magyar állampolgár, illetve egy családtag hazajutását” – tájékoztatott.

„Miután most értesültünk róla, hogy Szerbia is menetesítő járatot indít Libanonba, ismét felajánlottuk a lehetőséget a még ott tartózkodó állampolgárainknak, akik közül egy személy jelentkezett is, hogy el akarja hagyni az országot” – tette hozzá. „Számára a megállapodás alapján szerb barátaink helyet biztosítottak az evakuációs járaton, amely ma délután landolt Belgrádban” – folytatta.

„Mindenki eljöhetett, aki el akart, mert az evakuációra felajánlott helyek száma rendre meghaladta az ez iránt érdeklődést mutató magyar állampolgárok számát” – szögezte le. A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösségnek arra kellene összpontosítania, hogy a közel-keleti helyzet ne eszkalálódhasson, mivel jelenleg a konfliktus továbbterjedésének irányába mutatnak a folyamatok.

„A közel-keleti helyzet eszkalációja a globális biztonságra nézve súlyos és hatalmas fenyegetést jelent”

– figyelmeztetett. „Azt is szeretnénk konkrétan, hogy a libanoni embereknek ne kelljen szenvedni a közel-keleti konfliktus miatt. A libanoni emberek nem tehetnek arról, milyen terrortámadások zajlottak az elmúlt időszakban a Közel-Keleten” – vélekedett.

„Látjuk a menekülni kényszerülő libanoni embereket. És látjuk az ottani keresztény közösség tagjait is, hogy egyre nehezebb az életük. Nekik már több szakaszban nyújtottunk humanitárius segítséget, és a jövőben is fogunk humanitárius segélyt biztosítani a keresztény közösség tagjai számára” – összegzett.