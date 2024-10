Megölték a Hezbollah fegyverszállításokért felelős vezetőjét Bejrútban

A légierő bejrúti támadásában ölte meg a Hezbollah főhadiszállásának vezetőjét. Ez a parancsnokság a Hezbollah logisztikai egysége, amely a többi között a költségvetéssel és az alakulatok megszervezésével foglalkozik. Ez a katonai központ a felelős a fegyverek átadásáért Irán és a Hezbollah között, valamint a fegyverek elosztásáért a Hezbollah egységei között. Ők készítik a szervezet költségvetését, és ők irányítják a logisztikai feladatokat.

A Hezbollah egyelőre nem erősítette meg Husszeini halálhírét.

According to the Israeli military, the head of Hezbollah’s logistics headquarters, Suhail Hussein Husseini, was killed yesterday in an airstrike on Beirut. The headquarters commanded by Husseini oversees Hezbollah’s logistics and budget for its various units. pic.twitter.com/irwndRAvPJ

— Eretz Israel (@EretzIsrael) October 8, 2024