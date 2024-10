Autógumikat égettek, petárdákkal dobálták meg a rendőröket – feloszlatták a palesztinpárti tüntetést Berlinben

Több ezren vettek részt a Berlinben tartott palesztinpárti nagygyűléseken és tüntetéseken hétfő este, a Hamász Izrael elleni támadásának és a gázai háború kitörésének első évfordulóján.

Német sajtóbeszámolók szerint a tüntetéseket forrongó hangulat jellemezte.

Unbekannte zündeten Autoreifen auf der Straße an, zudem warfen sie Pyrotechnik auf Einsatzkräfte der #Polizei . Mehrere Menschen wurden festgenommen. #PalästinaDemo #Berlin https://t.co/raKtKvVrYb

„Propalästinensische“ Demo in Berlin am Jahrestag des Hamas-Massakers in #Israel, jetzt gerade. #Oct7 pic.twitter.com/iLH1dmNLWO

— Franziska Klemenz (@FreieReporterin) October 7, 2024