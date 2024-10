Ursula von der Leyen: A Hamász Izrael elleni támadása erőszakspirált indított el a térségben

A Hamász palesztin terrorszervezet Izrael elleni támadása nyomán a térségben kialakult erőszakspirálra figyelmeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap, a Hamász tavaly október 7-én Izrael ellen elkövetett támadása egyéves évfordulója előestéjén.

Közleményében von der Leyen „a lehető legsúlyosabban” elítélte a terroristák támadását, amely „borzasztó szenvedést okozott nem csupán Izraelnek, hanem ártatlan palesztinok számára is”, valamint a harcok leállítását és a Gázába hurcolt izraeli túszok szabadon bocsátását sürgette.

„Semmi sem igazolhatja a Hamász terrorcselekményeit” – szögezte le, kiemelve, hogy az október 7-i támadás „rettenetes képei örökre bennünk maradnak”.

„Az Európai Unió minden ártatlan ember mellett kiáll, akinek életét romokba döntötte az a rettenetes nap”

– olvasható a közleményben.

Az Európai Bizottság elnöke felhívta továbbá a figyelmet a Gázában a háború nyomán kialakult humanitárius válságra is, kiemelve, hogy az EU továbbra is mindent megtesz a palesztin népnek nyújtandó humanitárius segítség érdekében. Hozzátette, hogy ezt a segítségnyújtást immár Libanonra is kiterjeszti.

Kapcsolódó tartalom Tízezrek tüntettek Marokkóban, Törökországban és Pakisztánban palesztinpárti megmozdulásokon

„A Hamász Izrael elleni terrortámadása erőszakspirált indított el, amely az egész térséget súlyos bizonytalanságba taszította” – szögezte le von der Leyen, felszólítva a szemben álló feleket, hogy törekedjenek a feszültségcsökkentésre.

Emellett aláhúzta:

az EU kész segíteni a harcok befejezését követő időszakban is, a többi között a tartós béke megteremtésére irányuló, a két állami megoldást előmozdító erőfeszítésekben.

„Ez az egyetlen életképes megoldás, amely véget vethet a szenvedéseknek” – tette hozzá.

Figyelmeztetett továbbá az antiszemita incidensek világszerte növekvő számára, és aláhúzta, hogy több erőforrást mozgósítanak az ilyen jellegű támadások – beleértve a kibertérben előforduló agresszió – elleni küzdelemre.

„Az Európai Unióban mindenkit megillet a szabad vallásgyakorlás joga; büszkék vagyunk a sokszínűségre és minden áron meg fogjuk védeni” – jelentette ki.

A kiemelt kép illusztráció. A Dzsamiat-i-Iszlami pakisztáni iszlám párt támogatói nagygyűlést tartanak a gázai palesztinok támogatására Karacsiban 2024. október 6-án. A Hamász fegyveresei október 7-én támadást indítottak Izrael ellen, az izraeli haderő pedig válaszul légi és szárazföldi hadműveleteket hajt végre a Gázai övezetben. (Fotó: MTI/AP/Faríd Hán)