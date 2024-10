Orbán Viktor megérkezett Olaszországba, ahol beszédet mond Salvini nagygyűlésén

A hétvégén tartja nagygyűlését Matteo Salvini pártja, a Liga az olaszországi Pontidában. A rendezvényen részt vesznek a Patrióta-mozgalom tagjai, köztük a magyar miniszterelnök is. Orbán Viktor beszédet is mond vasárnap. A kormányfő már megérkezett a rendezvény helyszínére, ahol Salvini mellett Geert Wildersszel a holland Szabadságpárt vezetőjével és Andre Ventura, a portugál jobboldali Chega párt vezetőjével is találkozott.

Matteo Salvini korábban köszönetet mondott a magyar kormányfőnek, hogy részt vesz a tancskozáson. Az olasz miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: Orbán Viktor jelenléte bizonyítja, hogy a nemzetközi patrióta mozgalom testet öltött. „Megköszönöm Orbán Viktornak, hogy eljön Pontidába. Most először lesznek vendégeink Magyarországról, Bécsből, Madridból, Prágából, Lisszabonból, üzeneteket kaptunk Brazíliából és Párizsból is. Ez azt jelenti, hogy növekszünk. Azt jelenti, hogy ami álom volt, abból most egy nagy, Patrióta-mozgalom bontakozik ki nemzetközi szinten” – mondta Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga párt elnöke. Kapcsolódó tartalom Salvini közös megmozdulásra szólította fel az olaszokat és európaiakat a határok védelmében Salvini a résztvevők közül név szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnököt említette, és Geert Wilders holland kormányfőt, a Szabadságpárt vezetőjét. Matteo Salvini hozzátette, azért szólította szövetségeseit Pontidába, mert az ügyészség hat év börtönt kért rá egy migránsokat szállító civilhajó feltartóztatásáért, amit 2019-ben belügyminiszterként rendelt el. A nagygyűlés helyszínéről élőben jelentkezett be Sárközy Júlia, a közmédia tudósítója, aki arról beszélt: az eseményt a 30. alkalommal rendezték meg Pontidában, ugyanakkor az idei összejövetel jelentőségét az mutatja, hogy ezúttal vált az európai patrióták központjává. Ez az első alkalom, amikor a párt szimpatizánsai és tagjai mellett európai és nemzetközi szövetségeseik is részt vesznek az eseményen. A Liga színpatizánsai a rendezvény helyszínén (Fotó: EPA/MICHELE MARAVIGLIA). Eddig a Liga politikusai és szimpatizánsai szólaltak fel, utánuk következnek a szövetségesek beszédei, a nagygyűlést pedig Orbán Viktor és Matteo Salvini beszéde zárja majd. Sárközy Júlia kiemelte: Orbán Viktor és Matteo Salvini beszédét kíséri a legnagyobb érdeklődés. Kapcsolódó tartalom Matteo Salvini „határvédelmi bizottság” alapítását jelentette be A jobboldali kormánypárt és vezetője, Matteo Salvini közösségi oldalain jelent meg a felhívás a bizottság létrehozásáról. „Matteo Salvini azért szólította ide a magyar miniszterelnököt és a Patrióták Európáért-frakció tagjait, mert úgy érezte, hogy az a tény, hogy őt az illegális bevándorlók megállításáért Olaszországban el akarják ítélni hat év börtönre, az nem csak Olaszország számára jelent problémát, hanem Európa számára is” – mondta Sárközy Júlia, majd úgy folytatta: Salvini szerint veszélyes precedenst teremthet, ha ezért ítélnek el egy politikust. A tudósító hozzátette: a Liga párt elnöke erről az M1 Híradó kameráinak is beszélt. Az eseményen a Liga képviselőházi frakcióvezetője arról beszélt, „Európában új szelek fújnak, amit Brüsszel nem hajlandó tudomásul venni” – idézte az elmondottakat Sárközy Júlia. Hozzátette, a Patrióták szabadságot, szabad döntéshozatalt követelnek a nemzetállamok számára, valamint szóba került a biztonság és a határvédelem, a születésszámok növelésének kérdése, illetve beszéltek még arról is, hogy az európai fiataloknak bízni kell a jövőben az illegális migráció és az embercsempészek megállítását illetően. Sárközy Júlia kiemelte: az esemény jelszava az, hogy „nem bűncselekmény a határok védelme!” Kapcsolódó tartalom Matteo Salvini: Orbán Viktor részvétele Pontidában bizonyítja, hogy a nemzetközi patrióta mozgalom testet öltött Orbán Viktor jelenléte a Liga párt találkozóján, a magyar, osztrák, spanyol, portugál, cseh és amerikai patrióták részvétele bizonyítja, hogy a nemzetközi patrióta mozgalom testet öltött – nyilatkozta az MTI-nek Matteo Salvini a lombardiai Pontidában a Liga párt kétnapos találkozójának nyitóeseményén szombaton. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közölt képeken az is látszik, hogy Orbán Viktor vasárnap megérkezett Pontidába, ahol Salvini mellett több jobboldali európai politikussal is találkozott: Orbán Viktor miniszterelnök, díszvendég és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga elnöke a párt nagygyűlésén a bergamói Pontidában 2024. október 6-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán). Orbán Viktor miniszterelnök, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője és Matteo Salvini (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán). Orbán Viktor miniszterelnök és Andre Ventura, a portugál jobboldali Chega párt vezetõje (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán).