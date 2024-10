Orbán Viktor: Magyarország 14 éve sikeresen harcol a nemzetközi baloldal ellen

Magyarország 14 éve sikeresen harcol a nemzetközi baloldal ellen – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök vasárnap az olaszországi Pontidában.

A kormányfő, aki a Matteo Salvini vezette Liga nagygyűlésének díszvendégeként szólalt fel több más európai jobboldali politikus mellett, beszédében kiemelte: a magyarok küldetése, hogy bebizonyítsák, a baloldal legyőzhető. „Mi ötször legyőztük őket” – jelentette ki.

A magyar példát bemutatva úgy fogalmazott:

mi sikeresebben kormányzunk, mint a baloldal, a patrióták sikeresebben kormányoznak, mint a nemzetközi baloldal.

Orbán Viktor miniszterelnök, díszvendég beszédet mond az olasz jobboldali Liga párt nagygyűlésén a bergamói Pontidában 2024. október 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán).

Kitért arra is, hogy Magyarországon ma teljes foglalkoztatottság van, az adókat csökkentik, a béreket növelik, segítik a vállalkozásokat és megvédik a családokat.

Nem engedjük, hogy viccet csináljanak a házasságból, nem engedjük, hogy bohócot csináljanak a családjukat szerető emberekből – jelentette ki.

Családok nélkül nincs jövő – mondta Orbán Viktor, aki szólt arról is, hogy a magyar alkotmány rögzíti: „a házasság egy férfi és egy nő”. Azt is kimondja az alaptörvény, hogy az apa férfi, az anya nő – tette hozzá, kiemelve: ez akkor is így lesz, ha a nemzetközi baloldal „a feje tetejére áll”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, díszvendég mielőtt beszédet mond az olasz jobboldali Liga párt nagygyűlésén a bergamói Pontidában 2024. október 6-án. (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)