Nathan Berger: Kamala Harrisnek nincs morális értékrendje és nem tudja kifejezni magát

Az idei választáson a Republikánus Párt is mindent megtesz annak érdekében, hogy szavazóik nagyobb arányban éljenek a korai szavazás és a levélszavazás intézményével. Kamala Harrisnek, a demokrata párti elnökjelöltnek nincs morális értékrendje és nem tudja kifejezni magát, ezért kérdéses, hogy kinek az érdekeit vonja be a döntéshozatalba. Ebből a szempontból pedig a Soros Györggyel és fiával, Alex Sorossal való szoros kapcsolata „nagyon súlyos aggályokat vet fel”. Nathan Berger, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubja alelnökének gondolatai ezek, aki az amerikai elnökjelöltek esélyeit értékelte a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsora számára.

– Ezek a hetek, hónapok nagyon fontosak az Egyesült Államokban. Egyúttal motiválók is lehetnek azok számára, akik szerepet vállalnak a politikában New Yorkban, az itteni Fiatal Republikánusok Klubja számára?

– Komoly nyomást jelentenek ezek az idők , és sok munkát is adnak. Mi, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubja az ország második legnagyobb szervezete vagyunk, amely telefonos kampányhívásokkal részt vésze (Donald) Trump elnök választási csatájában. Szorosan együttműködünk kampánycsapatával, önkénteseket szervezünk a telefonhívások lebonyolítására. Különös tekintettel a végeredmény szempontjából kiemelt „csatatérállamokban”, mint például Pennsylvania. Terepre is szervezünk embereket: egy egész busznyi önkéntes megy majd Pennsylvaniába néhány hét múlva, hogy személyesen keressék meg a választókat és biztassák őket, hogy szavazzanak Trump elnökre. Emellett nagyon örültünk annak, hogy itt nálunk köszönthettük őt az elmúlt héten. Beszédet mondott a közeli Long Islanden több mint huszonötezer ember előtt. Magam is ott voltam, és jó volt látni, hogy a New York-iak ennyire kötődnek Trump elnökhöz. Jó esély van arra, hogy (Ronald) Reagan elnök óta a legkiélezettebb választás következik republikánus elnökjelölt számára New York államban. 1984-ben ugyanis Ronald Reagan győzött, majd újra elnökké választották.

– Érzékel lelkesedést a republikánus választók részéről? Most már a korai szavazás időszakában vagyunk, le sok helyen lehet adni a szavazatokat személyesen és levélben is, ebben pedig a tapasztalatok alapján a demokraták aktívabbak. Viszont van törekvés arra, hogy felhívják erre a republikánusok figyelmét is.

– A legutóbbi választás alkalmával azt láttuk, hogy a republikánus választókat inkább arra ösztönözték jelöltjeik, hogy a szavazás napján adják le voksaikat. Ennek a törekvésnek az eredményessége meglehetősen kétségesnek bizonyult, megkérdőjeleződött. Most tehát egyre többen szállnak be önkéntesként és ösztönzik arra az embereket, hogy éljenek a korai szavazás lehetőségével, vagy a levélszavazás intézményével. Emellett a választói regisztráció növelése érdekében is komoly kampány zajlik, azért, hogy szavazópolgáraink regisztráljanak. A mi szervezetünk is végez ilyen körutakat, ott vagyunk közösségi eseményeken, együttműködünk egy partnerszervezettel annak érdekében, hogy gyarapodjon a regisztrált választók száma. Szeretnénk, ha az emberek élnének a szavazati jogukkal, hogy tisztában legyenek azzal: dönthetnek és beleszólhatnak az ország sorsába, abba, hogy milyen irányba tartunk. Csak élniük kell a lehetőséggel, ehhez pedig fontos, hogy megkönnyítsük számukra ezt. Például Trump elnök Long Island-i választási gyűlésén ott voltak Pennsylvania államból egy regisztrációs pulttal azért, hogy az onnan érkező Trump-támogatók feliratkozhassanak a szavazói névjegyzékbe. Emellett republikánus aktivisták is vannak Pennsylvaniában, például az ismert Scott Presler, hogy ösztönözze a szavazást, növelje a hajlandóságot a voksok leadására.

– Ezek fontos törekvések. Ön helybéli, itt él New Yorkban, ahol az elmúlt néhány év egyik legfontosabb fejleménye, hogy az illegális bevándorlók elözönlötték a várost. Több tízezer ember jelent meg…

– Sőt százezrek!

– Szóval akkor százezrek. Gondolja, hogy felvetődhetnek aggályok a választás szabályos lebonyolításával kapcsolatban, hogy az illegálisan érkezettek megpróbálhatnak szavazni?



– Ez egy komoly téma. Azt nem gondolom, hogy akkora jelentősége lenne New York államban, tekintve, hogy nem „csatatérállam”, így nem várható szoros eredmény. Sokkal inkább aggódom az olyan államok miatt, mint például Arizona, ahol a bíróságok úgy engedélyezik részvételt a választáson, hogy aki voksol, annak nem kell igazolnia az állampolgárságát. Ez nem is annyira a nemrég érkezettekről szól. Jelenleg az illegális határátlépések és választások közötti összefüggés számomra nem idei probléma, sokkal inkább a jövőre vonatkozik. Ne feledje, hogy az illegálisan itt tartózkodók gyermekei az amerikai törvények értelmében már amerikai állampolgárok. Ennek a szabálynak a magam részéről nem vagyok nagy rajongója. Ellentétes például a legtöbb európai ország politikájával, és különösen problematikus, hiszen tömegek árasztják el az országot törvénytelenül. Ráadásul Kamala Harris, a demokrata elnökjelölt széles körű amnesztiát hirdetene az illegálisan itt tartózkodók számára. Holott aki törvénytelenül tartózkodik az országban, annak távoznia kellene, hiszen megszegte a törvényt. Később aztán megpróbálhatja legális úton is, hogy letelepedjen. Az az elképzelés pedig, hogy szükséges, sőt kötelességünk biztosítani bármelyikük számára különböző juttatásokat, támogatásokat, számomra egyenesen elfogadhatatlan.

– Említette Kamala Harrist, akit bő két hónapja jelentettek be a Demokrata Párt elnökjelöltjeként. Lát benne olyan tulajdonságot vagy értéket, amely alapján sikeres lehet? Vagyis: el tudja képzelni a győzelmét?

– Azt hiszem, hogy minden lehetőség napirenden van. Azt is tudjuk, hogy hajlandók voltak visszaélésre 2020-ban és hajlandók rá most 2024-ben is. Annyi bizonyos, hogy jobban fog teljesíteni, mint ha Joe Biden indulna, akit egy élő halottnak neveznék, annak ellenére, hogy a demokraták sokáig kiálltak mellette. Ami Kamala Harrist illeti, vele az a probléma, hogy nincs semmiféle belülről fakadó elképzelése, morális értékrendje, és őszintén szólva nem is képes arra, hogy politikai közhelyek pufogtatásán kívül bármit mondjon. Nézze csak meg az első önálló interjúját, amit elnökjelöltként adott! Nagyon sokan katasztrofálisnak minősítettek, még a baloldali amerikai médiumok közül is. Harris nem tudja kifejezni magát, nem tudja, hogy miről beszél, nincsenek elképzelései. A kérdés tehát az, hogy kinek az elképzeléseit hozza be az amerikai politikába, kit képvisel. Amikor azt látjuk fotókon, hogy az alelnökjelöltje, Tim Walz ott áll Soros György fiának New York-i lakásán, Alexander Soros pedig ezzel még kérkedik is, bennem nagyon súlyos aggályokat vet fel, hogy kinek az elképzeléseit is tolná előtérbe a Kamala-kormány.