Izraeli légi csapásban megölték a Hamász katonai vezetőjét

„A Hamász gyászolja az al-Kasszam brigádok vezetőjét, Szaíd Atallah Alit és három családtagját, akiket a Tripoliban lévő Beddavi menekülttáborban lévő háza ellen elkövetett bombatámadás következtében vesztették életüket” – jelentette szombaton az arab Al-Aksza televízió.

Hamas has confirmed the death of Saeed Atallah Ali, Head of their Military Wing (Al-Qassam Brigades) in Lebanon, along with his family, in an Israeli precision airstrike on his apartment in Beddawi Refugee Camp in Lebanon. #Israel #Hamas #Lebanon #MiddleEast #Iran pic.twitter.com/E2r0D4fGvh

